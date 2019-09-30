Владимир Путин простился с Жаком Шираком

Президент России принял участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Сегодня Владимир Путин прибыл в парижскую церковь Сен-Сюльпис, где проходит панихида, на которую приехали десятки мировых лидеров - как бывших, так и действующих. Гражданская панихида прошла накануне в Доме инвалидов - туда могли прийти все желающие.

Лидеров в соборе встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Траурную церемонию провел архиепископ Парижа Мишель Опети.

После панихиды президент Франции Эммануэль Макрон пообщается с главами государств и правительств за обедом.