Достаточно необычный проект сейчас прорабатывают в Минобороны России и Росгосцирке. Они собираются заключить договор, по которому военное ведомство поможет восстанавливать региональные досуговые центры, а в благодарность за это военнослужащим разрешат посещать цирки бесплатно. Точнее говоря, по предъявлении военного билета.

Об этой инициативе на заседании коллегии Минкультуры России рассказал генеральный директор цирковой компании Владимир Шемякин. "Мы очень много делаем социальных программ во всех субъектах. Хочу сказать, что у нас сейчас на проработке и интересный договор с Минобороны России. Ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету. Это будет выгодно и министерству обороны, и нам", - объяснил Шемякин коллегам.

Надо сказать, что военно-строительный комплекс минобороны - достаточно мощная организация, имеющая богатый опыт возведения не только оборонных объектов. К примеру, именно военное ведомство строило здание МИСИ (ныне Московский государственный строительный университет) на Ярославском шоссе и олимпийский велотрек в Крылатском.

Сейчас военнослужащие постоянно оказывают строительную помощь населению, особенно после чрезвычайных ситуаций. Военные, в частности, возводят временные и стационарные мосты взамен снесенных разбушевавшимися реками переправ. А еще строят дамбы, железнодорожные пути и станции.

Так что помочь гражданским коллегам восстановить в различных регионах РФ досуговые центры для армейских специалистов явно не составит труда.