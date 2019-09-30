Об этой инициативе на заседании коллегии Минкультуры России рассказал генеральный директор цирковой компании Владимир Шемякин. "Мы очень много делаем социальных программ во всех субъектах. Хочу сказать, что у нас сейчас на проработке и интересный договор с Минобороны России. Ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету. Это будет выгодно и министерству обороны, и нам", - объяснил Шемякин коллегам.
Надо сказать, что военно-строительный комплекс минобороны - достаточно мощная организация, имеющая богатый опыт возведения не только оборонных объектов. К примеру, именно военное ведомство строило здание МИСИ (ныне Московский государственный строительный университет) на Ярославском шоссе и олимпийский велотрек в Крылатском.
Сейчас военнослужащие постоянно оказывают строительную помощь населению, особенно после чрезвычайных ситуаций. Военные, в частности, возводят временные и стационарные мосты взамен снесенных разбушевавшимися реками переправ. А еще строят дамбы, железнодорожные пути и станции.
Так что помочь гражданским коллегам восстановить в различных регионах РФ досуговые центры для армейских специалистов явно не составит труда.