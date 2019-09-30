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30.09.2019 14:52
Рубрика: Экономика

Всероссийский экономический диктант проверит знания россиян

Текст: Алена Баталова
Все желающие смогут оценить уровень своей экономической грамотности и знания в области экономической истории, поучаствовав 9 октября в образовательной акции "Всероссийский экономический диктант".

Диктант организует Вольное экономическое общество (ВЭО) России и Международный союз экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов РФ и институтов РАН. Объявлена и тема диктанта: "Сильная экономика - процветающая Россия".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Экономика - наука, которая пронизывает все сферы человеческой деятельности, поэтому главная цель акции - пробудить интерес к ее основам, мотивировать участников участвовать в экономической жизни страны, лучше ориентироваться в ее реалиях, показать, что экономические знания необходимы для принятия ежедневных решений, а уровень экономической грамотности во многом определяет качество нашей жизни", - рассказал о задачах акции президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

Цифры говорят сами за себя. Согласно результатам исследования "Высшей школы экономики", каждый второй россиянин считает свой уровень экономической грамотности неудовлетворительным, всего 12% ведут письменный учет доходов и расходов, две трети российских семей или 65% не имеют никаких сбережений. Россияне продолжают терять деньги в финансовых пирамидах и обращаются в МФО за займами под большие проценты.

"Наличие определенного уровня экономических знаний - одно из важнейших условий личной защищенности, - отметил научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России Дмитрий Сорокин. - Миссию акции можно сформулировать так: "Экономический диктант: проверяем себя на прочность".

Впервые акция была проведена в 2017 году и стала ежегодной. География диктанта и число площадок растут с каждым годом. В прошлом году диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом - в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняло участие 98538 человек, что почти в два раза превысило количество участников в позапрошлом году.

Акция этого года обещает быть еще масштабнее. К диктанту впервые присоединились все субъекты РФ и новые зарубежные площадки, среди которых Республика Беларусь. Диктант напишут по всей стране - от небольших южных хуторов Краснодарского края до населенных пунктов за Полярным кругом.

Открытие диктанта состоится 9 октября на его центральной площадке - в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Второй диктант показал рост экономической грамотности

Вопросы диктанта в этом году были разработаны методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным и сосредоточены вокруг текущих экономических процессов, практических вопросов экономической жизни, с которыми мы сталкиваемся регулярно, а также на экономической истории страны.

По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации: на что стоит обратить внимание и какие аспекты следует учесть составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Например, анализ результатов диктанта в 2018 году показал, что у студентов больше всего сложностей вызывали вопросы, связанные с макроэкономической статистикой, экономической историей и отдельными аспектами теории финансов. Что касается школьников, то здесь затруднения вызывали вопросы, связанные с выбором оптимального типа ценных бумаг и реализацией процедуры банкротства.

Диктант будет проходить в форме теста в двух вариантах - для школьников и всех остальных. Диктант можно написать онлайн 9 октября с 12.00 и до полуночи. Регистрация уже открыта. Все площадки акции можно найти на сайте диктанта www.diktant.org.

Экономика Общество Образование
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