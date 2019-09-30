Вузы объявляют правила приема на новый учебный год

1 октября на сайтах всех вузов должны быть опубликованы правила приема на 2020/21 учебный год. По сути, это начало новой приемной кампании. Абитуриенты, на старт!

Один из способов узнать все о вузе, в который собираешься поступать, - прийти на день открытых дверей. В МГУ, например, в такие дни всегда аншлаг. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Уже в декабре школы начнут собирать заявления о том, какие предметы по выбору, помимо обязательных математики и русского языка, выпускники будут сдавать на ЕГЭ. Определиться нужно до 1 февраля. То есть совсем скоро.

По словам ректоров, современный абитуриент сдает экзамены по выбору не наугад, а с точным расчетом на поступление в конкретный вуз на конкретную специальность. Именно поэтому правила приема на будущий год публикуются заранее.

Итак, что в них? В первую очередь - контрольные цифры: сколько бюджетных мест выделено государством на бакалавриат, специалитет и магистратуру по всем направлениям. Вторым номером - перечень вступительных испытаний. А также сроки начала и завершения приема документов, правила подачи и рассмотрения апелляций, образец договора об оказании платных образовательных услуг, минимальные баллы по предметам.

Растет спрос на сложные и дорогие программы. Молодежь начинает рассматривать образование как инвестицию в себя и свое будущее

Всего на 2020/21 вузам выделено 525 663 бюджетных места. Больше всего, конечно, на программы бакалавриата - 302 776 мест. На специалитет - почти 76 тысяч.

В приоритетных направлениях подготовки у минобрнауки на будущий год - здравоохранение, педагогика, IT, ракетно-космическая сфера, филология, культура и искусство.

Глобальных изменений в правилах приема нет. Не все вузы готовы до публикации правил раскрывать даже незначительные секреты. Но, скажем, накануне завесу приоткрыли в Южно-Уральском госуниверситете.

- У нас небольшие изменения в перечнях экзаменов для ряда направлений, - рассказал "РГ" ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев. - Например, для поступления на какую-либо специальность вместо физики абитуриентам нужно будет сдавать информатику. Это требование времени - многие специальности уходят в информационные технологии. Обновится список индивидуальных достижений.

Особое внимание к дополнительным успехам абитуриентов и в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ".

- Мы хотим присуждать до 10 дополнительных баллов призерам и победителям региональных и национального чемпионатов "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и "Профессионалы будущего (JuniorSkills)", - говорит руководитель центра "Абитуриент", ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ольга Кучерова.

Здесь с большой вероятностью подрастут минимальные проходные баллы по каждому вступительному испытанию - как минимум на 5-7 баллов. А значит, конкурс станет еще более жестким.

В МФТИ поделились конкретикой: на программы бакалавриата и специалитета выделено 848 бюджетных мест, большая часть - на направление "Прикладные математика и физика".

- Эти места будут распределены по всем нашим подразделения , - отметила заместитель ответственного секретаря приемной комиссии МФТИ Нелли Якупова.

В РАНХиГС на бюджетном отделении для бакалавров выделено 2754 места, а для специалистов - 222. Особенность вуза в том, что программы специалитета есть лишь на трех направлениях подготовки - психологические науки, экономика и управление и юриспруденция. Самый большой набор в 2020 году будет на специальность "Экономика и управление", вторым номером - "Юриспруденция". Ректор академии Владимир Мау отмечает: среди абитуриентов РАНХиГС растет спрос на более сложные и дорогие программы. По его словам, сегодня это тренд. Почему? Молодежь начинает рассматривать образование как инвестицию в себя и в свое будущее.

Еще один тренд, конечно, интерес к IT-специальностям. Например, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на пике популярности - Институт компьютерных наук и технологий.

- Особенно популярна здесь "Программная инженерия", - говорит ответственный секретарь приемной комиссии СПбПУ Виталий Дробчик. - Всего же в институт в эту приемную кампанию было подано более 9000 заявлений при бюджетном наборе 280 человек. Думаю, в прием-2020 будет не меньше. У тех, кто выбрал медицинский профиль, в фаворитах "Биомедицинские информационные технологии и системы", "Ядерная медицина".

В университете Лобачевского (Нижний Новгород) биомедицинские направления тоже на пике спроса, также как и физико-математические.

- В наш вуз стремится все больше иностранных абитуриентов, поэтому в следующем году планируем для них ранний прием документов - по отдельному конкурсу, - комментирует будущую приемную кампанию проректор по связям с общественностью университета Лобачевского Никита Авралев. - Еще из новинок - расширяем перечень конкурсов, которые дают дополнительные баллы. Это запрос самих школьников.

Между тем

А вуз и ныне там

Зачем идти в университет? Странный вопрос. Ведь всем вроде бы ясно: нужно получить высшее образование, профессию, знания. Но, оказывается, этот вопрос часто ставит в тупик старшеклассников и их родителей. В Центре трансформации образования Московской школы управления Сколково обсудили, почему.

По данным портала SuperJob, 85 процентов абитуриентов выбирают вуз, просто исходя из проходных баллов: куда можно "проскочить".

- Мы получаем выпускников вуза, которые не имеют представления ни о своих дальнейших шагах, ни о возможностях, которые есть на рынке труда. Для многих университет - это место тусовки, где можно хорошо провести время, - замечает руководитель департамента "Карьера и профориентация" SuperJob Ксения Большакова.

По мнению директора Центра трансформации образования МШУ Сколково Ольги Назайкинской, многие просто не понимают, чего именно ждут от университета: "Сегодня возможностей для получения образования - море. И на практике выбор именно вуза, а не колледжа не всегда оправдан".

Эксперты поделили молодежь на две группы: "дайверы" и "сканеры". Первые готовы посвятить себя конкретной профессии и с головой погружаться в науку. Вторым интересно все на свете, а вуз нужен только для галочки. Так вот, дайверам, как считают аналитики, действительно имеет смысл идти в университет и выстраивать карьерную траекторию - бакалавриат, магистратура, дополнительные курсы… Сканерам же можно остановиться на бакалавриате или вовсе выбрать колледж, а уже потом добирать то, что потребуется для дела. Кстати, сегодня многие колледжи по уровню технологического и кадрового оснащения превосходят иные университеты.

- В цифровую эпоху у вузов уже нет монополии по созданию, хранению и передаче знаний, - говорит проректор Российского университета транспорта (МИИТ) Владимир Тимонин. - В XXI веке выживут "гибкие" вузы, где студенты могут выстраивать собственный маршрут обучения, менять направление, оперативно добирать необходимые навыки. Границы между уровнями образования стираются. Будущее за мобильными, "живыми" системами, которые умеют подстраиваться под нужды студентов и потенциальных работодателей.