Зеленский освободил Данилюка с должности секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка, занимавшего должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ за номером 724 опубликован на сайте главы государства.

Ранее Данилюк сам написал заявление об отставке. Его рассмотрение было отложено до возвращения Зеленского из Нью-Йорка, где проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН.

На своем посту Данилюк провел лишь четыре месяца. Секретарем СНБО Зеленский назначил его в конце мая вместо Александра Турчинова. С апреля 2016 года по июнь 2018 года он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.