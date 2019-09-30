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30.09.2019 18:31
Рубрика: В мире

Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался возбуждать дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе американской стороны. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Нам нельзя приказывать что-либо делать. Мы независимая страна", - заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, правоохранительные органы Украины независимы и "готовы расследовать любые случаи нарушения закона". "Но это не имеет никакого отношения ко мне", - подчеркнул президент.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Зеленский также отметил, что Киев не собирается публиковать свою версию стенограммы его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "До президентства я никогда не был дипломатом, но, думаю, у меня было много таких разговоров в жизни и будет еще много", - сказал он, добавив, что "есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно публиковать".

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении Байдена и его сына, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который расследовал деятельность Burisma.

Тревогу поднял некий представитель разведки, который и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента с одним из зарубежных лидеров (имя Зеленского при этом не упоминалось). После этого Белый дом обнародовал расшифровку переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, состоявшихся 25 июля.

Поскольку Байден имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах, его однопартийцы полагают, что начало расследования в его отношении может косвенно помочь нынешнему хозяину Белого дома переизбраться на второй срок. Стенограмма беседы, по их мнению, подтвердила эту теорию. В связи с этим в конгрессе США была инициирована процедура импичмента.

Кстати, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что неоднократно получал просьбы начать расследование в отношении Байдена и его сына, но всякий раз отвечал на них отказом, так как не имел для этого никаких доказательств.

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