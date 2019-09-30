"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе

Мощный ураган Лоренцо направился из Северной Америки к Европе. Порывы ветра, сопровождающие ураган, достигают 165 километров в час, что делает его штормом категории 2 согласно шкале ураганов Саффира-Симпсона. Ураган Лоренцо, который в настоящее время находится в центре Атлантики, движется на северо-восток и, как ожидается, достигнет Азорских островов во вторник и среду и прибудет в Соединенное Королевство в четверг.

В ночь на 28 сентября Лоренцо стал ураганом 5-й категории, но в воскресенье скорость его максимальных устойчивых ветров упала до 185 километров в час, согласно последнему обновлению Национального центра ураганов США, сообщает RT.

С 28 сентября Уэльс страдает от проливных дождей и наводнений, отмечает Метеорологическое управление Великобритании. В четверг Лоренцо поставит Уэльс в "потенциально худшие условия, чем в эти выходные", сказал синоптик Британского метеорологического бюро Стивен Китс, который описывает это явление как "мощь настоящего штормового зверя". "Это будет один из самых сильных тропических штормов в Европе, поскольку Азорские острова являются частью Европы", - заявил Китс изданию Wales Online. Ураган достиг небывалой ширины в шестьсот миль (около тысячи километров), подходя к Азорским островам.

Метеорологическая служба заявила, что Лоренцо станет одним из самых сильных тропических штормов, когда-либо обрушивавшихся на Европу, поскольку Азорские острова - часть Европы - пострадают сильнее всего. Только один тропический шторм приходил на материковую Европу с силой тропического шторма - это был Винс в Испании в 2005 году.

Шторм, вероятно, будет ощущаться по всей Британии в четверг и в пятницу, но разные погодные модели для Атлантики дают разные прогнозы для его пути, констатирует со ссылкой на британских метеорологов metro.co.uk. В Великобритании уже имеется 85 предупреждений о локальных наводнениях и еще 203 предупреждения о возможных наводнениях в Англии и Уэльсе.

Кроме того, синоптики прогнозируют резкое похолодание в Альбионе из-за действия урагана: так, в горах Шотландии к концу недели столбик термометра опустится до двух градусов ниже нуля. На юге температура не превысит 13 градусов тепла, ночью снизится до нулевой отметки.