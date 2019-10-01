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46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой

Новости
    01.10.2019, 15:05
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В понедельник, 30 сентября, 46-летняя советская, российская актриса и продюсер Мария Миронова во второй раз стала мамой. О чем заслуженная артистка России сама сообщила в Instagram.

"Наше греческое чудо явилось в мир", - написала Миронова, разместив свое фото. Пол и имя ребенка, рожденного, соответственно, в одной из греческих клиник, артистка не обозначила.

В комментариях - поздравления. В том числе от коллег - Елизаветы Боярской, Алики Смеховой, Любови Толкалиной.

О беременности дочери Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой стало известно только в конце августа.

Напомним, что у Мироновой уже есть 27-летний сын Андрей - от брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Всего актриса была замужем четыре раза.

Нынешний муж актрисы, по ее словам, - "директор по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями". Зовут Андрей.

Очередной официальный брак Марии был заключен в Греции, а именно на острове Санторини, больше года назад после двух лет совместной жизни.

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве. Сниматься начала в восьмидесятые - Беки Тэтчер в "Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна" Говорухина. Далее - "Олигарх", "Ночной дозор" и "Дневной дозор" (мать Егора), "Гибель империи", "Садовое кольцо", "Робо".

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