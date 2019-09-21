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Вышел трейлер фильма с Сергеем Безруковым в роли боевого робота

Новости
    21.09.2019, 14:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Central Partnership опубликован второй трейлер "Робо" - фантастической кинокартины с рейтингом 6+.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер эротической драмы с Александром Палем "Верность"

В которой специалист широких профилей Сарик Андреасян реализовал свое видение приключений Электроника. С оглядкой на "Чаппи" Бломкампа и рудиментарной памятью о "Коротком замыкании" Бэдэма.

По сюжету произведения двенадцатилетний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях, но родители мальчика, инженеры-робототехники, "хотят, чтобы он пошел по их стопам".

В результате понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал - у созданного родителями боевого робота-спасателя А-112 - "или просто Робо".

После чего дуэт ждут "невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности".

Митю сыграл Даниил Муравьев-Изотов. Во взрослых ролях - Владимир Вдовиченков, Константин Лавроненко, Мария Миронова и Елизавета Моряк. Робот говорит голосом вездесущего Сергея Безрукова.

Бюджет - 150 000 000 рублей. В кино - с 31 октября.

Первый трейлер ленты получил такое количество издевательских отзывов, что был удален и далее перезалит без возможности комментирования.

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