Амрам Петросян: Проект "Лидеры XXI века" будет реализован Фондом развития современной дипломатии

Новости

Студенты разработают проект реставрации здания Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
В Госдуме посоветовали переходить на "четырехдневку" поэтапно 17:02
Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 17:46
Рубрика: Экономика
Проект: Фонд развития современной дипломатии

Амрам Петросян: Проект "Лидеры XXI века" будет реализован Фондом развития современной дипломатии

Российская внутренняя и внешняя политика, экономическая система, образовательное и информационное направление нуждаются в выдвижении новых кадров при одновременной опоре на опыт и знания действующих лидеров.
Фото: Фонд развития современной дипломатии Фото: Фонд развития современной дипломатии
Фото: Фонд развития современной дипломатии

Россия прошла очень серьёзный путь, начиная с 2014. В результате активизировалась роль нашей державы на глобальной арене, интенсифицировались процессы евразийской экономической интеграции и многое другое. Всё это сформировало у нас понимание того, что назрело время для создания нового общероссийского проекта по подготовке и выдвижению молодых кадров в госуправление, экономику и социальную сферу.

Для качественного рывка вперёд необходимо создание условий для полноценного функционирования институтов демократического государства с учётом общенациональной и региональной специфики. И это невозможно без масштабного обновления кадровой политики страны. А прорыв в общенациональной кадровой политике невозможен одними только усилиями государства - важна синергия власти, бизнеса и гражданского общества.

Для реализации этой масштабной задачи Фонд развития современной дипломатии запускает общероссийскую Инициативу по подготовке руководящих и ведущих кадров в экономике, политике и гуманитарной сфере - "Лидеры XXI века".

Наша цель не только создание новой федеральной площадки подготовки и интеграции новых кадров в государственное управление, экономические процессы и социальную сферу, но и реализация новых и инновационных подходов подготовки лидеров завтрашнего дня, а также дополнение существующих проектов. При этом не ставится задачи дублирования других сходных проектов.

В рамках предлагаемой Инициативы наша задача не только подготовить компетентные кадры, но и содействовать их выдвижению и интеграции в управленческие процессы.

В рамках Инициативы предполагается существование Высшего Совета, включающего опытных политиков, представителей экспертного сообщества, экс-руководителей федеральных министерств и ведомств. Цель Высшего Совета - обеспечить преемственность управленцев на несколько поколений вперёд, передача опыта, знаний и коммуникации. Руководители прежней формации должны активно делиться опытом своей работы с молодой командой будущих руководителей и ведущих сотрудников.

Одна из задач проекта - подготовка аналитических материалов и документов для органов государственной власти по широкому спектру вопросов: внешняя и внутренняя политика, социальная сфера, экономическое развитие, гармонизация федеративных отношений, региональное экономическое развитие, развитие международного гуманитарного сотрудничества. Для эффективной выработки и реализации государственной политики важен своевременный анализ угроз и рисков по социально-экономической и политической ситуации. Данное направление Инициативы ставит целью консолидировать наиболее компетентные кадры российского экспертно-аналитического сообщества.

Мы предполагаем в рамках данного направления актуализировать наработки недостаточно известных широкой общественности экспертов. И, разумеется, подготовить новых экспертов и аналитиков по широкому спектру направлений. Вместе с этим, мы считаем правильным выстраивание партнёрских отношений с ведущими российскими аналитическими структурами.

Цель проекта - не только подготовка кадров, но и участие в проектах, оказание экспертно-аналитической поддержки органам государственной власти в реализации своих направлений деятельности, оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, содействие общественным организациям в реализации проектов всероссийского и регионального масштаба. Инициатива является сетевым проектом, а сетевая инфраструктура нуждается в координирующем компоненте.

Особое внимание в рамках Инициативы будет уделено не только федеральной, но и региональной составляющей. В наших регионах огромное количество талантливых и целеустремлённых молодых людей, специалистов в экономической, управленческой и гуманитарной сферах. Многим из них не хватает возможностей для развёртывания собственного потенциала на благо общества в госслужбе, бизнесе и других сферах. В рамках программ запускаемой Инициативы мы ставим цель создать условия для их интеграции в государственное управление, крупные региональные и федеральные гуманитарные проекты. Новые кадры сыграют положительную роль в интенсификации экономического и социального развития регионов. Мы предполагаем работать в тесном контакте с представителями региональных администраций и делового сообщества, чтобы местные участники программы Инициативы могли актуализировать свои навыки на местах.

В реализации Инициативы принципиальную значимость представляет работа с молодёжью. Мы предлагаем особый формат вовлечения молодых людей посредством создания общероссийской сети организаций для неформального объединения молодых участников Инициативы - клубы. Как пример: в Британии прошлого века клубы были неформальной площадкой коммуникации представителей британского истеблишмента, вовлечение которых начиналось со студенческой скамьи.

Клубы должны быть частью неформального культурного досуга для молодых людей -участников программы, а также для тех, кого только вовлекают в деятельность Инициативы (отличившиеся в учёбе и спорте, начинающие предприниматели и т.п.). В рамках клубов молодые люди получают возможность активно общаться и взаимодействовать с уже состоявшимися представителями лидерами и ведущими специалистами.

Формат клубов - культурные мероприятия, торжественные ужины и обеды в честь важных мероприятий, встречи-обсуждения важных и актуальных общественно-политических мероприятий и т.п. Главная цель - создать динамичную площадку для связи молодых участников проекта с горизонтальными сетевыми связями для совместной работы, обмена знаниями, опытом.

Мы готовы к взаимодействию с заинтересованными участниками экспертного сообщества и широкой общественности . Успех нашей страны возможен только при консолидации всех членов российского общества.

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства