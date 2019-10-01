Амрам Петросян: Проект "Лидеры XXI века" будет реализован Фондом развития современной дипломатии

Российская внутренняя и внешняя политика, экономическая система, образовательное и информационное направление нуждаются в выдвижении новых кадров при одновременной опоре на опыт и знания действующих лидеров.

Россия прошла очень серьёзный путь, начиная с 2014. В результате активизировалась роль нашей державы на глобальной арене, интенсифицировались процессы евразийской экономической интеграции и многое другое. Всё это сформировало у нас понимание того, что назрело время для создания нового общероссийского проекта по подготовке и выдвижению молодых кадров в госуправление, экономику и социальную сферу.

Для качественного рывка вперёд необходимо создание условий для полноценного функционирования институтов демократического государства с учётом общенациональной и региональной специфики. И это невозможно без масштабного обновления кадровой политики страны. А прорыв в общенациональной кадровой политике невозможен одними только усилиями государства - важна синергия власти, бизнеса и гражданского общества.

Для реализации этой масштабной задачи Фонд развития современной дипломатии запускает общероссийскую Инициативу по подготовке руководящих и ведущих кадров в экономике, политике и гуманитарной сфере - "Лидеры XXI века".

Наша цель не только создание новой федеральной площадки подготовки и интеграции новых кадров в государственное управление, экономические процессы и социальную сферу, но и реализация новых и инновационных подходов подготовки лидеров завтрашнего дня, а также дополнение существующих проектов. При этом не ставится задачи дублирования других сходных проектов.

В рамках предлагаемой Инициативы наша задача не только подготовить компетентные кадры, но и содействовать их выдвижению и интеграции в управленческие процессы.

В рамках Инициативы предполагается существование Высшего Совета, включающего опытных политиков, представителей экспертного сообщества, экс-руководителей федеральных министерств и ведомств. Цель Высшего Совета - обеспечить преемственность управленцев на несколько поколений вперёд, передача опыта, знаний и коммуникации. Руководители прежней формации должны активно делиться опытом своей работы с молодой командой будущих руководителей и ведущих сотрудников.

Одна из задач проекта - подготовка аналитических материалов и документов для органов государственной власти по широкому спектру вопросов: внешняя и внутренняя политика, социальная сфера, экономическое развитие, гармонизация федеративных отношений, региональное экономическое развитие, развитие международного гуманитарного сотрудничества. Для эффективной выработки и реализации государственной политики важен своевременный анализ угроз и рисков по социально-экономической и политической ситуации. Данное направление Инициативы ставит целью консолидировать наиболее компетентные кадры российского экспертно-аналитического сообщества.

Мы предполагаем в рамках данного направления актуализировать наработки недостаточно известных широкой общественности экспертов. И, разумеется, подготовить новых экспертов и аналитиков по широкому спектру направлений. Вместе с этим, мы считаем правильным выстраивание партнёрских отношений с ведущими российскими аналитическими структурами.

Цель проекта - не только подготовка кадров, но и участие в проектах, оказание экспертно-аналитической поддержки органам государственной власти в реализации своих направлений деятельности, оказание поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, содействие общественным организациям в реализации проектов всероссийского и регионального масштаба. Инициатива является сетевым проектом, а сетевая инфраструктура нуждается в координирующем компоненте.

Особое внимание в рамках Инициативы будет уделено не только федеральной, но и региональной составляющей. В наших регионах огромное количество талантливых и целеустремлённых молодых людей, специалистов в экономической, управленческой и гуманитарной сферах. Многим из них не хватает возможностей для развёртывания собственного потенциала на благо общества в госслужбе, бизнесе и других сферах. В рамках программ запускаемой Инициативы мы ставим цель создать условия для их интеграции в государственное управление, крупные региональные и федеральные гуманитарные проекты. Новые кадры сыграют положительную роль в интенсификации экономического и социального развития регионов. Мы предполагаем работать в тесном контакте с представителями региональных администраций и делового сообщества, чтобы местные участники программы Инициативы могли актуализировать свои навыки на местах.

В реализации Инициативы принципиальную значимость представляет работа с молодёжью. Мы предлагаем особый формат вовлечения молодых людей посредством создания общероссийской сети организаций для неформального объединения молодых участников Инициативы - клубы. Как пример: в Британии прошлого века клубы были неформальной площадкой коммуникации представителей британского истеблишмента, вовлечение которых начиналось со студенческой скамьи.

Клубы должны быть частью неформального культурного досуга для молодых людей -участников программы, а также для тех, кого только вовлекают в деятельность Инициативы (отличившиеся в учёбе и спорте, начинающие предприниматели и т.п.). В рамках клубов молодые люди получают возможность активно общаться и взаимодействовать с уже состоявшимися представителями лидерами и ведущими специалистами.

Формат клубов - культурные мероприятия, торжественные ужины и обеды в честь важных мероприятий, встречи-обсуждения важных и актуальных общественно-политических мероприятий и т.п. Главная цель - создать динамичную площадку для связи молодых участников проекта с горизонтальными сетевыми связями для совместной работы, обмена знаниями, опытом.

Мы готовы к взаимодействию с заинтересованными участниками экспертного сообщества и широкой общественности . Успех нашей страны возможен только при консолидации всех членов российского общества.