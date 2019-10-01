В Болгарии найдена уникальная 1800-летняя могила атлета-артистократа

Болгарские археологи при проведении раскопок на юго-востоке страны на территории древней Фракии обнаружили необычное захоронение аристократа, который, судя по всему, был большим любителем спорта.

Как сообщает Live Science, в могиле был обнаружен скелет мужчины. Однако основное внимание археологов привлекли артефакты, находившиеся рядом с захоронением.

В частности, был обнаружен 1800-летний сосуд, изготовленный из меди. Он представляет собой голову человека с "козлиной" бородкой и кривым носом. Ученые предполагают, что это мог быть борец или "боксер".

Нос изображен так, как если бы он был сломан, и эта рана не была исцелена полностью. На голову надета шапка, изготовленная из шкуры пантеры или леопарда. Исследователи подсчитали, что артефакт был способен вместить около 670 мл жидкости.

"Кошачья шапка", которую носит "боксер", может быть намеком на Немейского льва - мифическое существо, с которым сражался и которого победил Геракл.

"Вполне вероятно, что изображение атлета с таким головным убором должно было указывать на его сходство с Гераклом и, таким образом, символизировать героизм, силу и мужество, которыми он обладал", - пишут археологи в своей статье.

Подобные сосуды во времена Римской империи использовались для хранения жидкостей, как правило, благовоний. Кстати, Рим в указанный период контролировал Фракию - древнюю область, которая охватывала части современных Болгарии, Греции и Турции.

Что касается самого погребенного, то на момент смерти ему было от 35 до 40 лет. В могиле был обнаружен скребок, который римляне использовали для соскабливания пота и грязи с кожи. Именно поэтому исследователи считают, что этот человек практиковал занятия спортом.

"По нашему мнению, могила принадлежит фракийскому аристократу, который практиковал спорт в своей повседневной жизни, но не был профессиональным атлетом", - сказала Даниэла Агре, археолог Национального археологического института.

К слову, могила является лишь частью крупного погребального комплекса, имеющего форму кургана. Возможно, это был семейный некрополь.