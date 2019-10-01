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01.10.2019 19:19
Рубрика: Экономика

Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро

Текст: Игорь Зубков

Доля доллара в золотовалютных резервах под управлением Банка России выросла за январь-март 2019 года с 22,7 до 23,6%, евро - сократилась с 31,7 до 30,3%, юаня - не изменилась, оставшись на уровне 14,2%, доля золота подросла с 18,1 до 18,2%.

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Это следует из данных Банка России. Отчет раскрывает структуру активов в иностранных валютах и золоте с полугодовой задержкой, чтобы минимизировать свое влияние как крупного покупателя на рынок. На конец указанного периода золотовалютные активы ЦБ РФ возросли до 487,4 миллиарда долларов.

Таким образом Банк России сохранил структуру резервов, сложившуюся вскоре после болезненного пакета санкций со стороны США в апреле 2018 года. Тогда ЦБ РФ в ответ на усилившиеся геополитические риски устроил настоящую распродажу американских гособлигаций (доля его активов в долларах еще на конец марта 2018-го составляла 43,7%). В результате Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США. Вместо них ЦБ РФ почти в три раза увеличил долю активов в юанях и почти в полтора раза - в евро (до этого на них приходилось 5 и 22,2% соответственно).

Доходность фактических портфелей под управлением Банка России за 12 месяцев с апреля 2018 года оказалась выше нормативных по активам в евро (минус 0,25%) и юанях (4,39%), ниже - по активам в долларах (1,43%).

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