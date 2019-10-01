Банки снижают проценты по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 1 октября процентных ставок по ипотеке. Теперь купить квартиру в кредит в новостройке можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 8,8%, сообщает пресс-служба банка.

Это третье за год снижение ставок по ипотеке от Сбербанка. В сентябре банк также уменьшил первоначальный взнос с 15% до 10% для своих зарплатных клиентов.

Сбербанк не единственный, кто "удешевляет" ипотеку. Все крупные банки делают то же самое. В сентябре квартиру стоимостью 3 млн рублей можно было взять в ипотеку на 15 лет в среднем под 9,7% годовых, подсчитали в аналитическом центре "ДОМ.РФ". А в мае ставка была почти 11%.

До конца года ставки по ипотеке продолжат снижаться: по оценкам "ДОМ.РФ", в конце 2019 - начале 2020 года они могут упасть ниже 9% в среднем по рынку.

Причин снижения ипотечных ставок несколько. Одна из них - удешевление кредитования для самих банков. Банк России несколько раз в этом году снижал ключевую ставку (минимальный процент, под который коммерческий банк может взять кредит у Центрального банка). Сейчас она составляет 7,25% годовых. Вслед за этим банки также понижают ставки по вкладам. По данным ЦБ, среднестатистическая ставка срочных годовых вкладов составляет 6,83%. У крупнейших игроков финансового рынка она и того ниже - 3-4% годовых.

"Благодаря сокращению стоимости ресурсов у банков появилась возможность для снижения ставок по ипотеке", - объясняет управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

К 2024 году ипотечников станет в два раза больше

На снижение стоимости кредитов влияет также конкуренция на ипотечном рынке. "В этот сегмент пришли новые крупные игроки. В результате большинство банков работают сейчас с минимальной маржой", - подчеркивает Павлов.

"Щедрость" банков обусловлена также снижением спроса на покупку жилья в кредит.

По подсчетам "ДОМ.РФ", за первое полугодие 2019 года объемы ввода жилья выросли на 3,7%, а объем выданных ипотечных кредитов уменьшился на 3,2%. Ситуация малоприятная не только для банкиров, которым надо инвестировать деньги, но и для строительных компаний, которым надо продавать квадратные метры. По словам Павлова, застройщики спохватились и стали "активнее сотрудничать с банками: субсидировать процентные ставки по кредитам, предоставлять покупателям скидки в рамках партнерских программ".

В то же время решение о снижении ипотечных ставок - ответ на критику банков властями, которые еще весной дали понять, что ситуация в этом сегменте сложилась, мягко говоря, странная. По словам председателя набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, если ипотека расти не будет, вряд ли удастся осуществить жилищный нацпроект. Согласно ему, в 2024 году количество выданных в стране ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке должно удвоиться - с 0,5 млн до 1,1 млн единиц.

В марте на съезде РСПП президент Владимир Путин заявил, что ставки должны вернуться к уровню 8%, а к 2024 году опуститься еще ниже. "Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами", - отметил президент.

К концу года ситуация с ипотекой кардинально изменится. Кредитов будет больше, и они будут дешевле. "Объемы ипотечного кредитования в 2019 году на 10-15% превзойдут результат 2018 года", - прогнозирует Павлов.