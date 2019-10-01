Следить за дикими животными и помогать определять их поголовье будут беспилотники.

Министерство природных ресурсов и экологии разработало проект методических указаний по авиаучету зверей (охотничьих ресурсов), в том числе и с участием дронов.

"Метод авиаучета крупных копытных животных - прежде всего лося и сибирской косули - применяется с 1960-х годов, - сообщили "Российской газете" в пресс-службе минприроды. - Для труднодоступных территорий это единственный способ мониторинга. Для авиаучета использовалась малая авиация".

Теперь предполагается активно использовать беспилотные летательные аппараты. Как отмечают в минприроды, эта техника более безопасна в эксплуатации, удешевляет проведение учета, легко транспортируется, ей не нужны аэродромы. Ожидается, что учеты станут более объективными.

При авиационном учете применяется фотосъемка, производимая вручную учетчиками с борта самолета. Но она велась не постоянно, в основном фотографировались крупные скопления животных. Поэтому качество получаемых оценок зависело от внимательности и добросовестности учетчиков.

Беспилотники же, снимающие в непрерывном режиме, позволяют избежать ошибок, связанных с человеческим фактором - невнимательностью, усталостью или неопытностью учетчиков.

Эксперименты по использованию дронов ведутся с 2009 года. Этим способом считали, к примеру, лосей в Тверской, Ярославской, Вологодской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской областях и Республике Карелия, косуль в Оренбургской и Курганской областях, сайгаков в Калмыкии и северных оленей на Таймыре.

Для пересчета копытных достаточно установить на беспилотник навигационную систему и фотоаппаратуру с матрицей в 24 мегапикселя. Дополнительно рекомендуется использовать видеокамеру или тепловизор. Съемка должна проходить зимой и строго при наличии на земле снежного покрова, на фоне которого животные более заметны. В ближайшее время технология будет применяться для учета лосей и косуль, в дальнейшем - для сайгаков и диких северных оленей.

Правда, расшифровка снимков идет пока только в ручном режиме. Но уже разрабатывается программное обеспечение, которое будет считать животных на фотографиях автоматически. "Основная трудность получения оценок численности заключается в идентификации силуэтов животных на фотоснимках", - добавляют в министерстве.

Основная трудность при определении численности животных в идентификации силуэтов животных на фотоснимках

Дроны также применяются для экологического мониторинга - к примеру, выявления незаконных сливов в реки. Они находят несанкционированные вырубки в лесах, определяют места лесных пожаров. "Но больше всего дроны сейчас востребованы, в первую очередь, в топливно-энергетическом комплексе - для мониторинга целостности трубопроводов, обнаружения несанкционированных подключений", - сообщили "Российской газете" в Центре "Беспилотные летательные аппараты" Московского авиационного института (МАИ).

Второе направление - картография, геодезия, кадастровый учет, построение 3D-моделей городов и местностей. И еще одно "зреющее" направление - транспортировка грузов с помощью беспилотников. Но оно пока в зачаточном состоянии.