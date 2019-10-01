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01.10.2019 09:13
Рубрика: В мире

Боснийские власти по просьбе Анкары избавляются от сторонников Гюлена

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) аннулировало вид на жительство четырем гражданам Турции, в частности, учителю сети учебных заведений "Sema" Али Лафджиоглу. Все они подозреваются Анкарой в связях с организацией Фетуллаха Гюлена, сообщил портал Klix.ba.

Подчеркивается, что в июле в ходе визита в Сараево президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с просьбой к местному руководству о выдаче указанных лиц Анкаре, что и послужило причиной для такого рода действий боснийцев. При этом адвокаты сторонников Гюлена сообщили, что власти БиГ уже отказались пересматривать свое решение, поэтому вопрос передан в суд.
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Между тем сам Эрдоган неоднократно подчеркивал, что "Турция не может себе позволить роскошь не вмешиваться в балканские дела". Какую роль играет сейчас Анкара в регионе, чья активность наряду с политикой России и Китая на Балканах не дает покоя США, в интервью "Русскому репортеру" рассказал сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

"Турция никогда не скрывала свои амбиции - поддерживать местную исламскую общину, - констатирует сербский лидер. - Например, в свою бытность премьером Ахмет Давутоглу заявил, что это их земля, и тем самым подал сигнал всем в регионе. Правда, Турция и при Давутоглу говорила, что с соседями нужно иметь "ноль проблем", но очевидно, что она произвела тысячу проблем. Сейчас для меня приемлем тот курс, который проводит Эрдоган, а именно его стремление расширять сотрудничество в некоторых экономических и инфраструктурных проектах, таких как, например, строительство автобанов. Так мы и достигаем взаимопонимания. В то же время любое политическое вмешательство Турции с целью уменьшить значение разных народов страны мы бы не приветствовали. Но я дважды встречался с Эрдоганом и не заметил с его стороны подобного подхода. А случается ли нечто подобное на встречах, где я не присутствую, я не знаю. Но склоняюсь к тому, что политики из Сараево чаще злоупотребляют ссылками на Турцию и Эрдогана, чем он сам бы хотел. Если бы здесь были подобные проблемы, Турция вряд ли насколько сильно развивала бы свое присутствие в Сербии - особенно в части инвестиций и финансовой поддержки различных проектов".

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