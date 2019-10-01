ЦБ ограничил банки в выдаче потребительских кредитов

С 1 октября 2019 года при выдаче потребительского кредита больше 10 тысяч рублей банки будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

Это отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем это соотношение выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка.

Так, по новой шкале надбавок с 1 октября при выдаче относительного недорогого кредита с полной стоимостью (ПСК) в 10-15 процентов и ПДН от 0 до 50 процентов надбавка составит 50 процентов. При той же ПСК, но высокой ПДН (от 50 до 80+) надбавки будут варьироваться уже от 70 до 120 процентов.

Для потребительских кредитов с ПСК в диапазоне 15-20 процентов надбавки в зависимости от ПДН составят 70-160 процентов. Для кредитов с ПСК 20-25 процентов надбавки составят 100-200 процентов.

Дорогие кредиты стоимостью 25-30 процентов и 30-35 процентов обернутся для банков надбавками 130-220 процентов и 200-250 процентов соответственно. Для сверхдорогих кредитов с ПСК выше 35 процентов надбавки независимо от ПДН заемщика составят 500 процентов.

Банк России уже не раз указывал, что рассчитывает с помощью новых надбавок дестимулировать банки выдавать необеспеченные ссуды заемщикам с высоким ПДН. Фактически закредитованный клиент с низким уровнем дохода не будет интересен банку. По задумке регулятора, новые меры собьют волну роста необеспеченного потребительского кредитования, которая была особенно заметной в первой половине года

Комментарий

Ольга Ульянова, вице-президент - старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's:

- Благодаря вновь вводимым мерам рост потребительского кредитования замедлится примерно до 20 процентов в целом по году в 2019 году и до 15 процентов в следующем.

Это произойдет потому, что веса рисков, превышающие 200-250 процентов, для большинства банков являются запретительными, поскольку они не позволяют достигать желаемой рентабельности капитала, задействованного в таком кредитовании.

При этом переток части клиентов в микрофинансовые организации может случиться с рядом наиболее закредитованных заемщиков (до 5 процентов от общего числа заемщиков), которые не смогут получить в банках рефинансирование своей задолженности.

Но вероятность развития такого сценария существует всегда, в том числе и при текущих правилах, и это не повод для ослабления регулирования. Это, скорее, повод для повышения финансовой грамотности населения, чем Центральный банк также весьма озабочен.

Однако общая закредитованность населения в ближайшие год-полтора продолжит расти, хотя и более низкими темпами. Возможно, кто-то из игроков попытается найти какие-то лазейки для обхода новых ограничений ЦБ, но это не будет массовым явлением.

Во-первых, регулятор строго следит за соблюдением пруденциальных (разумных) норм. Во-вторых, если в целом на рынке правила андеррайтинга (процедуры оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита - прим. "РГ") ужесточатся, то банки, которые не будут играть по правилам рынка, соберут у себя наименее качественных заемщиков. И неминуемо столкнутся с более значительным, чем в целом по системе, ухудшением качества портфелей. В этом случае им действительно для покрытия убытков понадобится капитал, накопленный за последние годы благодаря превентивной политике регулятора.