ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей

Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей.

"В настоящий момент 10 из 11 системно значимых банков подключились к СБП и активно работают в системе. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения", - сообщил "РГ" представитель Банка России, не назвав прямо Сбербанк (ЦБ старается не комментировать действующие банки). "В случае нарушения установленных правил в соответствии с законодательством к участнику рынка применяются меры, - добавил он. - У нас единые подходы ко всем участникам".

Все 11 системно значимых кредитных организаций должны были присоединиться к СБП к 1 октября. Из них десятым подключившимся стал Россельхозбанк, объявивший об этом 30 сентября. Сбербанк сначала безуспешно пытался обсудить особые условия подключения, затем объявил, что в срок не уложится, на что ЦБ РФ заявил, что у крупнейших банков времени на подготовку было достаточно, и пригрозил штрафами.

Согласно статье 74 закона о ЦБ РФ, за нарушение кредитной организацией законов, подзаконных актов и предписаний Банка России последний имеет право взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала.

На запрос "РГ" о сроках подключения в Сбербанке отказались комментировать эту тему. Только после того, как СБП станет доступна клиентам этого банка, она сможет стать по-настоящему массовой.