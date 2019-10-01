Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель

Во вторник на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель. На минимуме стоимость барреля Brent достигла отметки $58,61, что примерно на 1,1% или $0,64 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз такое случалось 12 сентября, то есть до атаки дронов на саудовские НПЗ. Параллельно продолжилось снижение цен на североамериканскую нефть WTI - до $53,23 или на 1,55%, что является минимальным показателем с 3 сентября.

Аналитики объясняют снижение нефтяных котировок тем, что в Саудовской Аравии восстанавливаются прежние объемы добычи, а из США приходят вести о возможном смягчении супержесткой линии в отношении Ирана.