С 4 по 13 октября в Москве пройдет главный гастрономический фестиваль года "Золотая осень". Стать его участником можно будет на 22 сельскохозяйственных рынках, 96 ярмарках выходного дня и в 1386 сетевых магазинах - там получится купить первоклассные фермерские продукты по доступным ценам. Но главными площадками праздника все же станут улицы и площади по всему городу, где к кулинарной составляющей добавят большую развлекательно-познавательную программу. Корреспондент "РГ" выяснил, чего нельзя пропустить и куда отправляться.

Русское поле на Красной площади

Особенность "Золотой осени" в этом году в том, что в центре столицы не будет обилия из десятков разных площадок - в пределах Третьего транспортного кольца, к примеру, сделают всего четыре точки, из них три прямо у Кремля. Зато масштаб их сможет впечатлить даже завсегдатаев московских фестивалей.

Посреди Красной площади раскинется настоящий сельский пейзаж - там появятся русское поле с колосящимися злаками, дикий сад с деревьями и ягодами, пастбище, пасека с настоящими ульями и мельница, украшенная граффити со сценами из известных отечественных мультфильмов. Здесь же установят и главный фестивальный аттракцион - трассу для гонок на мини-электротракторах. Научиться управлять миниатюрными копиями агротехники и поучаствовать в ралли смогут как взрослые, так и дети.

Также всех желающих обещают познакомить с инновациями, которые сегодня становятся повседневностью сельского хозяйства. Расскажут об "умном" внесении удобрений и системах навигации для аграрных машин, покажут дроны для слежения за полями и сбором урожая и другие технологические новинки.

"На Красной площади также проведут серию захватывающих гастрономических шоу: их участники будут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, соревнуясь за титул главного кулинара осени, - рассказали "РГ" в фестивальном оргкомитете. - На сцене выступят популярные фолк-группы: Folkbeat, которая работает в стиле этно-электроники, "Партизан FM", исполняющая казачьи и авторские песни, и многие другие".

Будет чем заняться на главной площади страны и гурманам. В 54 торговых шале покупателям предложат товары из 50 российских регионов, а уличные филиалы 16 ресторанов приготовят необычные сезонные блюда. Через кухню постараются передать колорит всей России - можно будет попробовать чувашский суп из субпродуктов "кагай-шурби", сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, кашу из гороха с лесными грибами, чертламу (разновидность блинов) на айране с мясом и другие кулинарные изыски.

Горгонзола и трактор-рекордсмен

Вкусно перекусить получится и по соседству, на площади Революции. Там на время фестиваля откроется красивый осенний городок. В многочисленных узорчатых шале можно будет купить свежие овощи и фрукты, сыры и мясные деликатесы со всей страны. "Будет, к примеру, огромный ассортимент фермерских сыров: качотта с разными добавками, горгонзола, пармезан, приготовленные по традиционным французским рецептам лангр, банон и эпуас, полутвердые "Озерицкий" и "Мещера", и даже сырные конфеты", - обещают организаторы.

Любителям мясных деликатесов на площадке предложат угощения из мяса страуса и марала, степной балык и колбасу из конины. Ценители соусов смогут унести с собой пару баночек пряной сливы в маринаде, яблочной аджики, жареных баклажан в томатном соусе и даже варенье из острого перца, лайма и мяты.

Думаете, чем развлечь детей? Ведите их в "Кулинарный техникум" - в этой гастрономической школе юные повара освоят рецепты крем-супа из тыквы, овощного рататуя и запеченной тыквы в медовой глазури. Неподалеку откроется гончарная мастерская, где дети научатся создавать на гончарном круге тарелки, глиняные и керамические кружки, а после будут их расписывать под руководством профессионалов.

Посреди Красной площади появятся русское поле с колосящимися злаками, дикий сад, пастбище и настоящая пасека

В дизайн-студию "Ресторатор" стоит отправить ребят, которые мечтают стать предпринимателями. Им расскажут, как открыть ресторан - на занятиях разработают проект собственного кафе, его логотип и меню, а заодно познакомят с кухнями народов мира и помогут придумать авторские блюда.

А взрослым наверняка будет интересно на переходе от Манежной площади к площади Революции. Там развернется выставка "Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин". В ее составе 21 экспонат - это тракторы производства СССР и современной России, США, Италии, ФРГ и Австрии. Они олицетворяют целый век в истории тракторостроения. Самая старая машина, например, собрана в 1917 году - пахотный трактор Fordson F разработали специалисты американской корпорации Ford motor company. А самый новый образец имеет удивительную историю - "Владимирец 2032-10", собранный в 2005 году, вскоре после схода с конвейера установил мировой рекорд, не побитый до сих пор. Фермер Василий Хацкевич из Новосибирской области на этой машине проехал 21 199 километров от Владимира до Владивостока и обратно без единой поломки.

Не только в центре

Повторять этот рекорд на пути к фестивалю москвичам не придется - до ближайшей площадки "Золотой осени" многие горожане смогут дойти пешком. В десяти округах откроют собственные праздничные точки, где постараются удивить исторической программой - за ее достоверность отвечают опытные реконструкторы.

На Городецкой улице возле станции метро "Новокосино", к примеру, устроят балы-маскарады в духе европейского средневековья, пригласят на мастер-классы по ювелирному делу и застольным обычаям того времени. "Реконструкторы в достоверных репликах средневековых костюмов закружатся в танце, шуты рассмешат вас своими фокусами, а музыканты сыграют на старинных инструментах", - интригует официальный анонс.

На Святоозерской улице в Косино-Ухтомском районе разобьют настоящее поселение дьяковцев, живших на территории современной центральной России с VII века до нашей эры до V века нашей эры. Тут покажут древние ремесленные инструменты, научат перемалывать зерно на ручном жернове и покажут, как выпекали хлеб столетия назад.

Фанатам морского дела обязательно стоит приехать на Ореховый бульвар. Здесь вырастет небольшой средиземноморский портовый городок XIX века. Гостей ждут занятия по штурманскому и судоходному делу, навигации по морским картам, азбуке Морзе и средиземноморской кухне.

На улице Перерва площадка называется "Аграрная революция". На интерактивной выставке, лекциях и других активностях тут постараются показать, как изменилось за многие века сельское хозяйство, какую роль оно играло раньше и почему не теряет своего значения сегодня.

Кстати

Навигатор фестиваля

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