Что нужно знать о покупках через Систему быстрых платежей

В ближайшее время некоторые интернет-магазины, торговые сети, телеком-компании, кафе и другие торгово-сервисные предприятия все чаще начнут предлагать клиентам оплачивать товары и услуги через QR-код (quick response - быстрый отклик) в рамках Системы быстрых платежей, запущенной Банком России. Более того, во многих местах тех, кто согласится рассчитаться новым способом, ждут бонусы и скидки. Через пару лет платежи по QR-коду войдут в обиход большинства потребителей. "РГ - Неделя" объясняет, как это работает.

Технология оплаты через QR-код на кассе напоминает другие сервисы бесконтактных платежей: покупателю необходимо в мобильном приложении своего банка выбрать оплату через СБП, просканировать QR-код через то же мобильное приложение и там же подтвердить оплату. Деньги со счета покупателя (в данном случае не важно, привязаны к нему карты или нет) поступят на счет продавца практически сразу после совершения покупки. При оплате в интернете отличие лишь в том, что QR-код отображается на экране компьютера, объясняет директор департамента эквайринга банка "Русский стандарт" Инна Емельянова.

QR-коды в рамках Системы быстрых платежей разделяются на статические и динамические. Если код статический, покупателю придется вручную ввести сумму покупки после того, как он просканировал код. Динамический QR-код подходит торгово-сервисным предприятиям с широким ассортиментом, когда в чеке - целый набор позиций, а QR-код формируется каждый раз заново под конкретную покупку. Статический QR-код будет более удобен для фиксированных цен на небольшое количество конкретных услуг, что часто встречается как у малого бизнеса, так и у крупных компаний, например, при выездных работах мастеров или курьеров, которые будут при себе иметь прайс на ограниченное число сервисов по заранее определенной цене с напечатанными QR-кодами, объясняет Емельянова.

На кассе проще сделать оплату все-таки привычным способом - картой. Клиентам оплата по коду может быть удобной в первую очередь при покупках онлайн - покупателю не нужно будет вбивать данные карты, имя и фамилию и CCV-код. Достаточно поднести телефон к экрану компьютера и считать QR-код. К тому же это безопаснее, так как клиенту счет приходит напрямую через QR-код и данные карты нигде не копируются, отмечает начальник управления развития банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка Мурад Шихмагомедов.

Банк России стал инициатором и оператором СБП, чтобы снизить издержки бизнеса и потребителей на безналичный оборот. В отличие от платежей по картам, которые обслуживают платежные системы, в новой системе комиссии жестко ограничены Банком России.

Соответственно, продавцы в новом способе оплаты заинтересованы потому, что это дешевле карточных платежей. Для них это еще и проще. Часть небольших точек торговли и услуг, которые до сих пор принимают только наличные или смс-переводы, смогут начать полноценно принимать безнал: для этого может быть достаточно обычного смартфона с установленным на него приложением, которое будет генерировать QR-коды. Дорогостоящих POS-терминалов не нужно.

Банки в распространении новой системы не очень заинтересованы, потому что на карточных платежах они зарабатывают больше (так, Сбербанк, несмотря на требование ЦБ, еще не присоединился к Системе быстрых платежей), но они вынуждены реагировать на спрос со стороны продавцов.