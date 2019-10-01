К 2040 году рост первичного энергопотребления в мире существенно замедлится именно благодаря энергоэффективности.
Ключевые тренды российской энергетики - децентрализация энергосистемы, появление генерации на ВИЭ, накопители для сглаживания пикового потребления и нагрузок на сеть, поиск новых бизнес-моделей и создание дополнительных сервисов для потребителей.
"Я считаю, что Россия в целом следует международному тренду на усиление роли ИТ-решений в технологических и административных процессах. ИТ давно стали неотъемлемой частью электроэнергетики, как и других отраслей", - говорит Сергей Роженко, менеджер практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ.
Хороший пример - проект СО ЕЭС по внедрению цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) магистральных сетей 750-330 кВ. "Это, пожалуй, первый пример реализации идеологии no wire (виртуальная линия) решений в России. Система позволяет увеличить пропускную способность сетей, а значит, полномасштабно использовать более дешевые энергоисточники без строительства новых ЛЭП, только благодаря точному мониторингу и снижению запасов пропускной способности, которые раньше резервировались для экстренных ситуаций. Одно только тестовое внедрение СМЗУ в ОЭС Сибири имеет влияние на оптимизацию цен РСВ для потребителей, соизмеримое в вводом нового блока АЭС", - говорит Сергей Роженко.
Подобного же масштабного эффекта можно ожидать и в распределительных сетях "бытового" и среднего напряжения 0,4-10 кВ, где уровень автоматизации был исторически низким. Ранее автоматизация без систем цифровизации бизнес-процессов там просто не имела экономического смысла. С появлением дешевой элементной базы и ПО ключевым трендом стала цифровизация asset management - комплексная модернизация сети, процедур и стандартов, что позволяет снизить количество отключений, проводить ремонты сетей по реальному состоянию, а не по стандартному графику техобслуживания.
На рынке представлено большое количество отечественных и импортных ИТ-продуктов. Эксперты считают, что по конкурентоспособности и доли отечественных решений ситуация неоднородна. В целом ПО в управлении энергосистемами имеет российское происхождение, кроме АСУ ТП крупных тепловых станций, поставляемых комплектом западными фирмами типа Siemens, GE и т.д.
"Пока нет универсального продукта, который можно было бы применить в любой ситуации. Зарубежные решения, как правило, имеют более давнюю историю разработки и внедрения на различных объектах энергетики за рубежом. Однако в силу специфики российской энергетики прямой перенос и внедрение этих решений на наших объектах невозможны. Отечественные продукты разрабатываются под конкретные требования российских заказчиков и сразу учитывают все существующие у нас нюансы.
Если есть потребность и желание, найти достойный продукт вполне реально", - говорит Максим Янюшкин, руководитель проектов по электроэнергетике холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".
По его словам, одно из таких решений "Ростех" внедрил на объектах "Красноярскэнерго". Под управлением системы "КОТМИ-Росэл", разработанной "Росэлектроникой", находятся более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ, а также все энергообъекты Универсиады-2019. Это автоматизированная система управления производством, передачей и распределением электроэнергии. Комплекс позволяет в реальном времени получать с энергетических объектов телеметрию и информацию о состоянии оборудования, а также обрабатывать до 500 тысяч измерений в секунду на одном сервере.
На мировом рынке энергетики сегодня чаще всего востребованы решения на основе промышленного интернета вещей, BigData, искусственного интеллекта и блокчейна.
"Современным энергетическим компаниям нужно повысить надежность и бесперебойность энергоснабжения, оптимизировать эксплуатационные расходы на энергетическую инфраструктуру и диверсифицировать бизнес. Использование цифровых решений для энергетических компаний - это вопрос повышения конкурентоспособности, а в некоторых случаях даже выживаемости на современном рынке с высоким уровнем конкуренции", - говорит Александр Рожков, директор управления продаж сервисов компании Softline.
Крупные российские игроки переходят на цифровые подстанции, создают функциональные "цифровые двойники" оборудования на базе промышленного интернета вещей.
"На мировом рынке с блокчейн-технологиями уже работают около 200 компаний. Странами-лидерами по блокчейн-проектам являются Германия и США. Блокчейн позволяет управлять энергосистемой, заключать смарт-контракты и вести финансовые расчеты, но технология работоспособна только при наличии интеллектуальных приборов учета (ИПУ), объединенных через интернет для использования информации, полученной в реальном времени. В России развитие смарт-контрактов сдерживается, потому что доля установленных ИПУ в сетевом комплексе не более 15%", - говорит Александр Рожков.
В целом уровень автоматизации российских энергетических компаний эксперты оценивают оптимистично. Сети высокого напряжения имеют высокий уровень автоматизации. В сетях низкого напряжения, где сконцентрирована основная масса потребителей, есть ряд трудностей и проблем.
"От мировых лидеров мы, конечно, отстаем, но в ближайшие несколько лет российская энергетика будет активно цифровизоваться. Не последнюю роль в этом процессе играет государственная энергетическая стратегия, поставленные регулятором задачи по трансформации должны быть решены в определенные сроки. Мы видим интерес отрасли к внедрению инновационных решений по обработке и анализу больших объемов данных, моделированию и прогнозированию технологических и управленческих процессов, участвуем в подготовке программ по трансформации для наших клиентов. Во многих крупных российских компаниях уже созданы вертикали CDO, которые успешно продвигают новые технологии в энергетике", - резюмирует Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, директор кластера "Топливно-энергетический комплекс".