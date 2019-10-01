Диджитализация - одно из условий четвертого энергетического перехода, на пороге которого стоит мир. По оценкам экспертов, цифровизация и внедрение промышленного интернета в российской электроэнергетике к 2025 году позволит сэкономить до 20 процентов от общей выручки отрасли, или 500 миллиардов рублей.

К 2040 году рост первичного энергопотребления в мире существенно замедлится именно благодаря энергоэффективности.

Ключевые тренды российской энергетики - децентрализация энергосистемы, появление генерации на ВИЭ, накопители для сглаживания пикового потребления и нагрузок на сеть, поиск новых бизнес-моделей и создание дополнительных сервисов для потребителей.

"Я считаю, что Россия в целом следует международному тренду на усиление роли ИТ-решений в технологических и административных процессах. ИТ давно стали неотъемлемой частью электроэнергетики, как и других отраслей", - говорит Сергей Роженко, менеджер практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ.

Хороший пример - проект СО ЕЭС по внедрению цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) магистральных сетей 750-330 кВ. "Это, пожалуй, первый пример реализации идеологии no wire (виртуальная линия) решений в России. Система позволяет увеличить пропускную способность сетей, а значит, полномасштабно использовать более дешевые энергоисточники без строительства новых ЛЭП, только благодаря точному мониторингу и снижению запасов пропускной способности, которые раньше резервировались для экстренных ситуаций. Одно только тестовое внедрение СМЗУ в ОЭС Сибири имеет влияние на оптимизацию цен РСВ для потребителей, соизмеримое в вводом нового блока АЭС", - говорит Сергей Роженко.

Подобного же масштабного эффекта можно ожидать и в распределительных сетях "бытового" и среднего напряжения 0,4-10 кВ, где уровень автоматизации был исторически низким. Ранее автоматизация без систем цифровизации бизнес-процессов там просто не имела экономического смысла. С появлением дешевой элементной базы и ПО ключевым трендом стала цифровизация asset management - комплексная модернизация сети, процедур и стандартов, что позволяет снизить количество отключений, проводить ремонты сетей по реальному состоянию, а не по стандартному графику техобслуживания.

Прямой перенос зарубежных решений на наши объекты невозможен из-за специфики энергетики РФ

На рынке представлено большое количество отечественных и импортных ИТ-продуктов. Эксперты считают, что по конкурентоспособности и доли отечественных решений ситуация неоднородна. В целом ПО в управлении энергосистемами имеет российское происхождение, кроме АСУ ТП крупных тепловых станций, поставляемых комплектом западными фирмами типа Siemens, GE и т.д.

"Пока нет универсального продукта, который можно было бы применить в любой ситуации. Зарубежные решения, как правило, имеют более давнюю историю разработки и внедрения на различных объектах энергетики за рубежом. Однако в силу специфики российской энергетики прямой перенос и внедрение этих решений на наших объектах невозможны. Отечественные продукты разрабатываются под конкретные требования российских заказчиков и сразу учитывают все существующие у нас нюансы.

Если есть потребность и желание, найти достойный продукт вполне реально", - говорит Максим Янюшкин, руководитель проектов по электроэнергетике холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

По его словам, одно из таких решений "Ростех" внедрил на объектах "Красноярскэнерго". Под управлением системы "КОТМИ-Росэл", разработанной "Росэлектроникой", находятся более 100 подстанций напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ, а также все энергообъекты Универсиады-2019. Это автоматизированная система управления производством, передачей и распределением электроэнергии. Комплекс позволяет в реальном времени получать с энергетических объектов телеметрию и информацию о состоянии оборудования, а также обрабатывать до 500 тысяч измерений в секунду на одном сервере.

На мировом рынке энергетики сегодня чаще всего востребованы решения на основе промышленного интернета вещей, BigData, искусственного интеллекта и блокчейна.

"Современным энергетическим компаниям нужно повысить надежность и бесперебойность энергоснабжения, оптимизировать эксплуатационные расходы на энергетическую инфраструктуру и диверсифицировать бизнес. Использование цифровых решений для энергетических компаний - это вопрос повышения конкурентоспособности, а в некоторых случаях даже выживаемости на современном рынке с высоким уровнем конкуренции", - говорит Александр Рожков, директор управления продаж сервисов компании Softline.

Эксперты оптимистично оценивают уровень автоматизации энергетических компаний России

Крупные российские игроки переходят на цифровые подстанции, создают функциональные "цифровые двойники" оборудования на базе промышленного интернета вещей.

"На мировом рынке с блокчейн-технологиями уже работают около 200 компаний. Странами-лидерами по блокчейн-проектам являются Германия и США. Блокчейн позволяет управлять энергосистемой, заключать смарт-контракты и вести финансовые расчеты, но технология работоспособна только при наличии интеллектуальных приборов учета (ИПУ), объединенных через интернет для использования информации, полученной в реальном времени. В России развитие смарт-контрактов сдерживается, потому что доля установленных ИПУ в сетевом комплексе не более 15%", - говорит Александр Рожков.

В целом уровень автоматизации российских энергетических компаний эксперты оценивают оптимистично. Сети высокого напряжения имеют высокий уровень автоматизации. В сетях низкого напряжения, где сконцентрирована основная масса потребителей, есть ряд трудностей и проблем.

"От мировых лидеров мы, конечно, отстаем, но в ближайшие несколько лет российская энергетика будет активно цифровизоваться. Не последнюю роль в этом процессе играет государственная энергетическая стратегия, поставленные регулятором задачи по трансформации должны быть решены в определенные сроки. Мы видим интерес отрасли к внедрению инновационных решений по обработке и анализу больших объемов данных, моделированию и прогнозированию технологических и управленческих процессов, участвуем в подготовке программ по трансформации для наших клиентов. Во многих крупных российских компаниях уже созданы вертикали CDO, которые успешно продвигают новые технологии в энергетике", - резюмирует Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, директор кластера "Топливно-энергетический комплекс".