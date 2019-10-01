Доедет ли шведская "мессия экологии" до России

Этим летом она закончила 9-й класс, после чего объявила, что бросает школу для того, чтобы защищать климат. Новость об очередном недоучившемся Митрофанушке стопроцентно осталась бы никем не замеченной, если бы автора сообщения не звали Грета Тунберг. Год назад, 20 августа, этот 15-летний подросток с диагнозом "синдром Аспергера", который она ни от кого не скрывает, уселась в одиночестве возле здания шведского парламента с плакатиком, на котором фломастером было выведено: "Школьная забастовка ради климата". А мимо торопливо спешили взрослые в строгих костюмах, проносились, шурша колесами, велосипедисты, и только сердобольные старушки с любопытством разглядывали девочку, непонятно чего ждущую и непонятно на что надеющуюся.

И тут произошло чудо. А может, оно произошло до этого, а может, чуть позже - точно этого никто не знает. Грета утверждает, что всего добилась сама, став "иконой" борьбы за экологию. Но недоверчивые взрослые полагают иначе, пофамильно назвав тех, кто лепил из Тунберг "гуру апокалипсиса". Шведский предприниматель и основатель соцсети в защиту климата Ингмар Рентцхог первым встретился с сидевшей напротив парламента девочкой. Кто посоветовал ему обратить внимание на подростка, не совсем понятно. Но опытный пиарщик увидел в психологических особенностях Греты большой потенциал. И не ошибся - в будущем Тунберг станет молодежным послом его бизнес-стартапа, дав заработать хорошие деньги. А дальше пошло-поехало. Лютеранская церковь в шведском Мальме объявила о духовной связи больного подростка с Иисусом, а мать Греты сообщила о наличии у нее сверхспособностей. Чего, правда, не замечали в ней прежде одноклассники.

Всего за год из нездорового шведского подростка-вегана инвесторы слепили не банальную экоактивистку, а "пророка", способного увлечь за собой сверстников.

Впрочем, сторонники Тунберг с пеной у рта доказывают, что их кумир не марионетка в руках "зеленого лобби", а выразитель новой идеологии, перед которой все должны пасть ниц. Правда, отдельные ученые, работающие в сфере климата, пытаются объяснить, что также имеют отношение к раскрутке Греты. Например, климатолог Кевин Андерсон в интервью "Шпигель" подтвердил, что Тунберг "иногда отправляет ему свои записи и просит проверить, все ли правильно с точки зрения содержания". И кто всерьез поверит, что 16-летняя школьница, отнюдь не вундеркинд, Грета на равных беседует с такими известными учеными, как, скажем, руководитель Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрем? Тем не менее Грета утверждает: "Я сама пишу свои тексты". И возможно, что в ряде случае это правда: ведь многие из ее выступлений отличаются предельным примитивизмом, отсутствием даже признаков научного подхода, но при этом обладают высокой эмоциональностью, необходимой, по мнению экспертов, для формирования коллективного психоза.

Но кому и для чего понадобилась "заколдованная Грета"? Нет смысла вдаваться в подробности, стоят ли за ней структуры американского миллиардера Джорджа Сороса или деньги Ротшильдов, на яхте которых она приплыла из Европы в США. Куда страшнее наблюдать, как психически нездоровую девочку используют втемную политики. Лечить подростка никто не собирается: в нынешнем виде она представляет куда большую ценность. Тогда как будучи "расколдованной", Грета может стать непригодной для геополитических манипуляций с общественным сознанием, а то и вообще, выздоровев, захочет отказаться от пророческой роли.

"Наш дом горит", "Я хочу, чтобы вас охватила паника", - со слезами на глазах повторяет Грета и уже атакует президента США Дональда Трампа, не поддавшегося устроенной Тунберг на Генассамблее ООН климатической истерике. В отличие от сдавшегося без боя канадского премьера Джастина Трюдо, послушно обещавшего шведке посадить два миллиарда деревьев. А что ему оставалось делать, если в климатической демонстрации, прошедшей в Монреале, участвовали 500 тысяч человек.

А вот Трамп не удержался от сарказма, написав по поводу Греты: "Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего".

Куда прямолинейнее отзываются о Грете французские интеллектуалы, не имеющие политических амбиций. 84-летний президент Гонкуровской академии, присуждающей высшую литературную премию Пятой республики, Бернар Пиво написал: "Я могу себе представить, что если бы я был подростком, то Грета Тунберг нагоняла бы на меня жуткий страх". И еще одна нелицеприятная цитата 60-летнего французского философа Мишеля Онфре. Тот назвал последователей шведки "стадом овец, которые блеют катехизис, привитый им взрослыми". Но голоса критиков заглушает хор поклонников Греты, готовых разорвать тех, кто порицает их кумира.

Критиковать Грету - от ее взглядов до внешнего вида - становится опасным. За нехвалебные высказывания в адрес подростка был уволен тренер молодежной команды итальянского клуба "Гроссето". Выступивший на американском телеканале "Фокс Ньюс" эксперт, усомнившийся в умственных способностях 16-летней шведки, был под давлением общественного мнения отлучен от участия в передачах. И такого рода гонений за критику подростковой "мессии" набирается множество.

Задумаемся, к чему призывает Грета своих последователей.

Во-первых, она дает им право диктовать родителям, как тем жить. Грета, по ее словам, запретила родителям и сестре есть мясо, рыбу, молочные продукты, заставила своих близких стать веганами. А заодно запретила им летать самолетами. Такую домашнюю тиранию шведский подросток считает в порядке вещей.

Во-вторых, своими запретами на использование нефти, газа, самолетов, ядерной энергетики этот "малолетний киборг третьего тысячелетия", как написал о Грете философ Мишель Онфре, заставляет мир думать о "силиконовых куклах, предвещающих конец человечества и наступление постчеловеческой эпохи". Причем возвращение к средневековью с его лучинами и сжиганием на костре вероотступников, если восторжествует идеология Тунберг, миру обеспечено.

На немецкой "Дойче велле" я прочитал комментарий о том, какую пользу приносит Тунберг. В нем не шла речь о защите окружающей среды. Автор видел главную пользу от Греты в том, что она вовлекает подростков в политику. Это дает шанс оппозиции для использования этой "биомассы", мало знающей, но легко внушаемой и управляемой, для свержения недемократических режимов. Важно лишь правильно направить молодежное негодование. Уже есть снимки, где Грета держит в руках плакат с критикой России (к вопросу, надо ли ее приглашать в Россию. - Ред.). А ведь еще есть Китай и множество других государств, на которые можно натравить юную шведку - важно только правильно рассчитать для этого момент. Тем более Митрофанушек, готовых бросить учебу ради более хлебной политической деятельности, в мире хватает. А Грета - отличный пример, как следует монетизировать протесты. Вот, скажем, на днях бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней шведке, ничего не умеющей делать в жизни, кроме как произносить лозунги, электромобиль Тesla Моdel 3. А то ведь бедной Тунберг не на чем было ездить по Америке и Канаде: транспортом на сжигаемом топливе "заколдованная Грета" не пользуется.