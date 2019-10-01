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01.10.2019 16:07
Рубрика: Культура

Ученые объяснили, что помешало доминированию неандертальцев в Европе

Текст: Денис Передельский
Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University
Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University

Совместная команда японских и итальянских исследователей провела исследование и установила, что метательное оружие у современного человека в Европе появилось примерно на 20 тысяч лет раньше, чем считалось, и предопределило победу этого вида над неандертальцами.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда во главе с исследователями из японского Университета Тохоку в своей работе доказывает, что механическое метательное оружие в Европе появилось 45-40 тысяч лет назад, то есть более чем на 20 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Фото: KONTROLAB / LightRocket / Getty Images
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В частности, речь идет о приспособлениях для метания дротиков и луках со стрелами. Именно эти технологии, как считают ученые, позволяли современным людям охотиться более успешно, чем не имевшим такого оружия неандертальцам, что давало им конкурентное преимущество.

Открытие проливает свет на причины постепенного вытеснения неандертальцев современными людьми. Считается, что они сосуществовали в Европе на протяжении по меньшей мере 5000 лет.

Однако мало что известно о том, как именно современные люди смогли увеличить численность своей популяции после миграции в Европу и успешно захватить новые территории, в то время как неандертальцы вымерли порядка 40 тысяч лет назад.

Исследовательская группа, состоявшая из 17 ученых, изучила 146 серповидных каменных артефактов, найденных на юге Италии в пещере Гротта-дель-Кавалло. Они были изготовлены представителями культуры улуццо - одной из первых культур верхнего палеолита в Европе.

Подобные артефакты находили и на территории Восточной Африки. По мнению ученых, они являются фрагментами оружия. Правда, до сих пор нет никаких археологических свидетельств, указывающих на то, что артефакты попали в Европу именно из Восточной Африки.

В новом исследовании образцы подвергали макроскопическому и микроскопическому анализу с помощью цифрового микроскопа. Полученные результаты сравнили с характером изнашивания при практическом использовании аналогичных экспериментальных образцов.

Фото: Daniela Agre / National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences
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Современные каменные наконечники стрел и дротиков метали при помощи реплик копьеметов и луков. Благодаря этому были обнаружены ударные трещины и микроскопические ударные линейные следы, аналогичные тем, что нашли на древних образцах.

Именно это, как считают авторы работы, доказывает использование изученных артефактов в качестве охотничьего оружия.

"Современные люди, мигрировавшие в Европу, вооружились механическим метательным оружием, таким как копьеметы и луки со стрелами, - говорит соавтор исследования Катсухиро Сано. - Это предполагало использование иной стратегии охоты и дало современным людям существенное преимущество над неандертальцами".

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