Экономика Китая развивается динамично и последовательно

Новости

Боснийские власти по просьбе Анкары избавляются от сторонников Гюлена 09:13
Калифорния разрешила спортсменам из колледжей зарабатывать деньги 09:06
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу 09:05
В России начали маркировать дорогие лекарства 09:01
В РФ вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах 08:55
В Кузбассе суд расторг брак с покойником 08:42
В Волгограде два человека погибли при пожаре 08:40
Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда 08:37
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации 08:22
Невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз 08:17
Страховщики и НПФ начнут оперативно получать данные о смерти клиентов 08:14
Российские боксеры проведут бой за титул чемпиона мира WBA в Монако 08:08
Пушков: Трамп может обидеться на Зеленского 08:04
В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 75 жителей пятиэтажки 07:41
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке 07:40
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя 07:34
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения 07:31
Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин 07:10
В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства 07:03
Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России 07:00
Президент Перу объявил о роспуске парламента 06:30
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским 06:07
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел 2,6 км 05:51
Ким Чен Ын поздравил КНР с 70-летием 05:42
На плавбазе в Охотском море потушили пожар 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Только вперед

Экономика Китая развивается динамично и последовательно
Текст: Ду Ифэй
Ощутить всю динамику развития экономики Китая можно, только познакомившись с жизнью обычных китайцев. Оплата товаров и услуг с помощью распознавания лиц, умный дом, супермаркеты без продавцов… Новые технологии и методы управления появляются здесь постоянно, и ряд инновационных продуктов уже вошел в жизнь китайского народа.
16 января на торговой улице города Вэньчжоу провинции Чжэцзян покупатели совершают оплату с помощью новой технологии "сканирования лица". Фото: Су Цяоцзян 16 января на торговой улице города Вэньчжоу провинции Чжэцзян покупатели совершают оплату с помощью новой технологии "сканирования лица". Фото: Су Цяоцзян
16 января на торговой улице города Вэньчжоу провинции Чжэцзян покупатели совершают оплату с помощью новой технологии "сканирования лица". Фото: Су Цяоцзян

Чилийская черешня, российская водка, австрийский шоколад, японская косметика - покупки в интернете, которые китайские потребители совершают на иностранных сайтах, вносят свой вклад в рост мировой экономики. От высокоскоростных железнодорожных поездов, которые за полдня пересекают огромные расстояния, до экспресс-доставки за полчаса и связи 5G, благодаря которой за полсекунды можно загрузить фильм, - постоянно увеличивающиеся скорости обновляют образ жизни людей.

Все необходимые для жизни средства (пища, одежда, жилье и транспорт) находятся в постоянном развитии. Именно это и является ярким доказательством экономической стабильности КНР. Несмотря на существующие риски во внешней среде, устойчивое и продолжительное развитие китайской экономики обладает всеми необходимыми условиями.

КНР обладает большим ресурсным потенциалом. Китайскую экономику, ВВП которой достигает 90 триллионов юаней, называют гигантским колесом в мировой экономике, она стабильно и устойчиво развивается. Население Китая достигает почти 1,4 миллиарда человек, рабочая сила составляет 900 миллионов. Страна имеет 170 миллионов высокообразованных и квалифицированных кадровых ресурсов, а также насчитывает самую большую в мире группу людей со средним уровнем дохода и более 100 миллионов субъектов рынка. Крупные промышленные кластеры, интеллектуальные преимущества, емкость рынка сформировали большой "адсорбционный эффект". "Трудно сопротивляться привлекательности китайского рынка", - отметил председатель Американской торговой палаты в Южном Китае Харли Сейедин, он высказал мнение огромного количества людей.

Китай обладает мощными внутренними движущими силами. Уже на протяжении пяти лет потребление является первой движущей силой в росте китайской экономики. В 2018 году вклад внутреннего потребления в экономический рост достиг 108,6 процента, на долю конечного потребления пришлось 76,2 процента. Причем рост потребления находится на этапе расширения спроса и структурной модернизации. Согласно подсчетам, рост потребления в сфере услуг по-прежнему находится на уровне двузначного показателя, продолжает усиливаться вспомогательная и стимулирующая роль расширения потребления по отношению к экономическому росту.

КНР занимает второе в мире место по инвестициям в исследованиях и разработках, доля которых составляет 2,18 процента в экономическом объеме. Постоянно развиваются новые стратегические индустрии, новые технологии, методы управления и модели. С 2015 по 2017 год среднегодовой рост показателя экономического развития Китая достиг 28 процентов. В 2018 году новые индустрии, технологии, методы управления и модели внесли 2/3 вклада в рост трудоустройства. Число новых рабочих мест в цифровой экономике достигло 191 миллиона. Согласно недавно опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности докладу, позиция Китая в Глобальном индексе инноваций постоянно повышается: с 17-го места в 2018 году страна поднялась до 14-го в настоящее время. КНР уже седьмой год подряд занимает первое место в мире по качеству инноваций среди экономик со средним уровнем доходов, 18 китайских кластеров вошли в сотню лучших научно-технических кластеров в мире.

Войдя в новую эпоху, Китай руководствуется новой концепцией развития, рассматривая высококачественное развитие как основное требование, а структурное реформирование со стороны предложения - в качестве главной линии. Китай постоянно обновляет и совершенствует экономическое макрорегулирование, получает ценный опыт развития. Недавно Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН опубликовала статью, в которой пишет: "Китай активно продвигает собственную экономическую трансформацию и модернизацию, придает особое значение качеству экономического роста, а также технологической инновации, открыл путь продолжительного развития".

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"