Экономика Китая развивается динамично и последовательно

Ощутить всю динамику развития экономики Китая можно, только познакомившись с жизнью обычных китайцев. Оплата товаров и услуг с помощью распознавания лиц, умный дом, супермаркеты без продавцов… Новые технологии и методы управления появляются здесь постоянно, и ряд инновационных продуктов уже вошел в жизнь китайского народа.

Чилийская черешня, российская водка, австрийский шоколад, японская косметика - покупки в интернете, которые китайские потребители совершают на иностранных сайтах, вносят свой вклад в рост мировой экономики. От высокоскоростных железнодорожных поездов, которые за полдня пересекают огромные расстояния, до экспресс-доставки за полчаса и связи 5G, благодаря которой за полсекунды можно загрузить фильм, - постоянно увеличивающиеся скорости обновляют образ жизни людей.

Все необходимые для жизни средства (пища, одежда, жилье и транспорт) находятся в постоянном развитии. Именно это и является ярким доказательством экономической стабильности КНР. Несмотря на существующие риски во внешней среде, устойчивое и продолжительное развитие китайской экономики обладает всеми необходимыми условиями.

КНР обладает большим ресурсным потенциалом. Китайскую экономику, ВВП которой достигает 90 триллионов юаней, называют гигантским колесом в мировой экономике, она стабильно и устойчиво развивается. Население Китая достигает почти 1,4 миллиарда человек, рабочая сила составляет 900 миллионов. Страна имеет 170 миллионов высокообразованных и квалифицированных кадровых ресурсов, а также насчитывает самую большую в мире группу людей со средним уровнем дохода и более 100 миллионов субъектов рынка. Крупные промышленные кластеры, интеллектуальные преимущества, емкость рынка сформировали большой "адсорбционный эффект". "Трудно сопротивляться привлекательности китайского рынка", - отметил председатель Американской торговой палаты в Южном Китае Харли Сейедин, он высказал мнение огромного количества людей.

Китай обладает мощными внутренними движущими силами. Уже на протяжении пяти лет потребление является первой движущей силой в росте китайской экономики. В 2018 году вклад внутреннего потребления в экономический рост достиг 108,6 процента, на долю конечного потребления пришлось 76,2 процента. Причем рост потребления находится на этапе расширения спроса и структурной модернизации. Согласно подсчетам, рост потребления в сфере услуг по-прежнему находится на уровне двузначного показателя, продолжает усиливаться вспомогательная и стимулирующая роль расширения потребления по отношению к экономическому росту.

КНР занимает второе в мире место по инвестициям в исследованиях и разработках, доля которых составляет 2,18 процента в экономическом объеме. Постоянно развиваются новые стратегические индустрии, новые технологии, методы управления и модели. С 2015 по 2017 год среднегодовой рост показателя экономического развития Китая достиг 28 процентов. В 2018 году новые индустрии, технологии, методы управления и модели внесли 2/3 вклада в рост трудоустройства. Число новых рабочих мест в цифровой экономике достигло 191 миллиона. Согласно недавно опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности докладу, позиция Китая в Глобальном индексе инноваций постоянно повышается: с 17-го места в 2018 году страна поднялась до 14-го в настоящее время. КНР уже седьмой год подряд занимает первое место в мире по качеству инноваций среди экономик со средним уровнем доходов, 18 китайских кластеров вошли в сотню лучших научно-технических кластеров в мире.

Войдя в новую эпоху, Китай руководствуется новой концепцией развития, рассматривая высококачественное развитие как основное требование, а структурное реформирование со стороны предложения - в качестве главной линии. Китай постоянно обновляет и совершенствует экономическое макрорегулирование, получает ценный опыт развития. Недавно Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана ООН опубликовала статью, в которой пишет: "Китай активно продвигает собственную экономическую трансформацию и модернизацию, придает особое значение качеству экономического роста, а также технологической инновации, открыл путь продолжительного развития".