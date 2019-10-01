Председатель правления экспертного центра Ассоциации юристов России Жунус Джакупов рассказал "РГ", как эксперты АЮР будут участвовать в проведении государственной аккредитации юридических вузов.

Возглавляемый вами центр недавно получил полномочия для участия в качестве экспертной организации при проведении государственной аккредитационной экспертизы юридических вузов. Значит ли, что экспертиза АЮР перестает быть общественной и получает государственный статус?

Жунус Джакупов: В соответствии с Законом об образовании предусмотрено три вида аккредитации: государственная, профессионально-общественная и общественная. Теперь наши эксперты, сдавшие квалификационный экзамен и прошедшие отбор, будут привлекаться Рособрнадзором к участию в проведении экспертиз в рамках государственной аккредитации. При этом Экспертный центр продолжит работу для Ассоциации в рамках профессионально-общественной аккредитации.

Какую силу получат заключения Экспертного центра?

Жунус Джакупов: Свидетельства АЮР, выдаваемые образовательным организациям Комиссией Ассоциации юристов России по юридическому образованию по итогам прохождения ими профессионально-общественной аккредитации, останутся самостоятельными. Напомню, что эта деятельность ведется Ассоциацией юристов России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 "О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации".

При письменном обращении Рособрнадзора мы привлекаем экспертную группу, после чего направляем их в проверяемый вуз. По результатам аккредитационного обследования эксперты представляют свои заключения непосредственно руководителю экспертной группы Рособрнадзора, а уже он формирует итоговый отчет. Экспертный центр и ассоциация не готовят своего отдельного заключения в рамках данной процедуры.

Кто будет проводить государственную экспертизу?

Жунус Джакупов: Для получения статуса экспертной организации нами была проведена работа по формированию локальных нормативных актов, а также установлению требований по приему у кандидатов в эксперты квалификационного экзамена. Первые 38 экспертов, успешно сдавшие экзамен, включены в реестр Экспертного центра, который размещен на официальном сайте Рособрнадзора. Данный реестр будет постоянно пополняться. Всего у нас более 300 готовых экспертов, являющихся авторитетными и опытными преподавателями.

Как будут проходить экспертизы?

Жунус Джакупов: Все экспертизы будут проводиться согласно нормативно-правовым актам Рособрнадзора, регулирующим процедуру проведения государственной аккредитации. В сентябре текущего года эксперты Экспертного центра уже приняли участие в проведении государственной аккредитации Башкирского государственного университета и четырех его филиалов, а также Российского университета дружбы народов и его филиала в Сочи.

Подготовкой юристов в стране занимаются 699 вузов, ежегодно они выпускают 150 тысяч юристов

Как в целом оцениваете уровень высшего юридического образования?

Жунус Джакупов: Качество юридического образования является одним из основных проектов Ассоциации юристов России. На протяжении более 10 лет ассоциация, сначала посредством проведения общественной аккредитации образовательных организаций, а затем и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, постепенно внедряла свои повышенные стандарты и требования. Эта работа ведется под руководством сопредседателя ассоциации Сергея Степашина. Сейчас качество юридического образования повышается, появляется много интересных образовательных программ, включается большее количество практических кейсов и задач, работают программы сетевого взаимодействия и двойных дипломов, образовательный процесс постепенно встраивается в систему реализации национальных проектов и стратегических интересов Российской Федерации. Теперь вузы готовят не только теоретиков, которых надо адаптировать к жизненным реалиям, а в первую очередь специалистов-практиков. Это стало возможно благодаря целенаправленной работе всего юридического профессионального сообщества и его включенности в систему подготовки национальных юридических кадров.

Сколько юристов ежегодно выпускают вузы?

Жунус Джакупов: Согласно последним официальным данным в России 699 высших образовательных организаций, которые занимаются подготовкой юристов. Ежегодно российские вузы выпускают около 150 тысяч юристов.

Сколько выпускников юридических вузов остаются работать в профессии?

Жунус Джакупов: Как показывает практика, запросы выпускников не всегда совпадают с запросами работодателей. Мониторинг трудоустройства выпускников проводимый Минобрнауки показал, что почти 40 процентов юристов не находят себя на рынке труда в первый год после выпуска.

Нужно отметить, что в настоящее время выпускники магистратуры имеют больший процент трудоустройства и уровень заработной платы, чем выпускники бакалавриата и специалитета.

Что делается для повышения качества юридического образования? Как аккредитация позволит повысить качество образования?

Жунус Джакупов: В соответствии с указом Президента N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" повышение качества юридического образования осуществляется путем мониторинга деятельности образовательных учреждений, оценке их материально-технической базы и формированию практических навыков у студентов. О результатах своей работы ассоциация ежегодно представляет подробную информацию в Рособрнадзор, Минобрнауки и председателю правительства России, председателю попечительного совета АЮР, Дмитрию Медведеву.

Аккредитационная экспертиза помогает не только выявить несоответствия стандартам, но и дать рекомендации по совершенствованию образовательных программ в соотношении с реальными запросами рынка труда. В этих целях Научно-методическим советом Экспертного центра подготовлены фонды оценочных средств в форме тестов и правовых казусов. Эти средства позволяют повышать уровень профессионального мастерства экспертов в рамках обучающих семинаров.

Какие есть предложения по улучшению качества юридического образования?

Жунус Джакупов: В качестве предложений надо отметить необходимость повышения статуса профессионально-общественной аккредитации, увеличения количества площадок, объединяющих образовательные организации и профессиональное сообщество, также разрабатывать проекты и программы, нацеленные на обучение юристов, на примере юридических клиник при вузах, ориентированных на запросы работодателей. Нам необходимо выстраивать комплексное и всесторонне взаимодействие всех субъектов образовательной сферы.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"