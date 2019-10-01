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01.10.2019 20:18
Рубрика: Общество

Нагреет холодом

Эксперты ООН предрекают катастрофу
Текст: Андрей Меркулов
Один страшней другого сценарии климата выдают в последнее время разные группы ученых. Оппоненты пытаются возражать, но их голос тонет на фоне, прямо скажем, набата катастрофистов. И вот, наконец, появился официальный документ ООН. Это новый доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о состоянии Земли. По их мнению, оно критическое.

- Земля находится в серьезной опасности и страдает от множества проблем, и это наша вина", - заявляет основной автор доклада Жан-Пьер Гаттузо. Он утверждает, что океан постоянно нагревается начиная с 1970 года, а с 1993 года его температура стала расти в два раза быстрее, впитывая около 90 процентов "нового" тепла. Из-за глобального потепления с 2007 по 2016 год лед в Арктике и Антарктиде стремительно исчезает. Анализ показывает, что до конца века в Андах, Центральной Европе и Северной Азии исчезнет 80 процентов льда, повысив уровень океана на 1,1 метра. От этого пострадают более чем 700 миллионов человек, некоторые прибрежные города и даже целые страны могут к концу века стать необитаемыми.

Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
Крупнейшая в истории акция по защите климата прошла в Нью-Йорке

Особо опасно таяние Антарктиды, которая содержит около 99 процентов всей пресной воды на планете. В 1980-х годах она теряла примерно 40 млрд тонн льда, на сегодня этот показатель возрос до 252 млрд тонн. Ученые следят за пятью крупнейшими ледниками континента, которые "создают погоду" на планете. Скажем, гигантский ледник Туэйтса каждый год уменьшается на 800 метров и может полностью растаять за полтора века, подняв уровень воды на 50 см. Словом, ученые призывают землян одуматься, сделать все возможное, чтобы остановить наступление климата.

Кстати

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг. Его площадь 1,6 тыс. кв. км, толщина 210 метров, масса 315 миллиардов тонн. Последний раз от ледника Эймери крупный айсберг откалывался в 1960-х, но тот был вовсе гигантским - площадью 9 тыс. кв. км. Любопытно, что по мнению ученых, появление нового айсберга не связано с глобальным потеплением, а вызвано особенностями ледника.

Общество Экология Международные организации ООН Климат на Земле
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