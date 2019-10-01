Эксперты: Парад в Пекине продемонстрировал растущую военную мощь Китая

Во вторник в Пекине прошел масштабный военный парад, который, как отметили иностранные наблюдатели, продемонстрировал растущую военную и экономическую мощь Китайской Народной Республики, а также ее стремительное превращение в растущую, амбициозную мировую державу.

Китайские военные продемонстрировали свое самое современное оружие, некоторые из этих образцов были показаны впервые широкой публике и миру. Это событие отразило рост стремительно развивающейся китайской оружейной технологии, которая, по словам зарубежных аналитиков, близка к тому, чтобы быть сопоставимой с США, Россией и Европой в ракетах, беспилотниках и некоторых других областях. Китай разработал такие военные возможности, "которые позволяют ему достичь потенциальных противников по всему миру", говорилось в сообщении. Агентства военной разведки США, опубликованном еще в январе. За парадом следили десятки иностранных наблюдателей, в том числе, явно пораженный происходящим американский военный атташе.

Многотысячная колонна военных численностью 15 тысяч человек прошла в нескольких метрах от председателя КНР Си Цзиньпиня и других китайских лидеров, которые собрались на площади Тяньаньмэнь, символическом политическом сердце страны. Тысячи зрителей махали китайскими флагами, а истребители летели низко над головой, отмечает The Associated Press. "Никакая сила не может поколебать статус нашей великой родины, и никакая сила не может остановить прогресс китайского народа и китайской нации", - сказал Си, одетый в серый пиджак в стиле Мао в своей речи перед парадом.

На трибуне, установленной на площади Тяньаньмэнь к китайскому президенту присоединились другие лидеры, в том числе премьер Ли Кэцян, бывшие председатели КНР Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь. Си Цзинпин, сын командующего партизанской армией Мао, стал самым влиятельным лидером Китая за последние десятилетия во многом благодаря своей масштабной и эффективной борьбе с коррупцией в стране и его политике в сфере экономики, которая отмечается бурным ростом и стала второй по мощи в мире после США. В прошлом году Компартия КНР сняла конституционные ограничения на срок президентства лидера страны.

Председатель КНР, отмечает со своей стороны Reuters, сказал, что Китай будет придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости. Военные должны решительно защищать интересы суверенитета, безопасности и развития Китая, а также твердо поддерживать мир во всем мире, заявил Си Цзиньпин.

Открывая парад, он выступил с речью на том же месте, где 70 лет назад сделал свое историческое заявление о создании КНР Мао Дзэдун. Председатель КНР, который также является главнокомандующим страны и Народной освободительной армии (НОАК), ехал на лимузине с открытым верхом мимо десятков рядов установленных на грузовиках ракет, бронетранспортеров и другого военного снаряжения. Солдаты в шлемах и боевой экипировке кричали "Здравствуйте, лидер!" и "Служим людям!". Си ответил: "Здравствуйте, товарищи, трудолюбивые товарищи!". Группа истребителей, следовавших за цветным дымом и возглавляемая самолетом с радиолокационной тарелкой, пролетела низко над площадью, и в этот момент Си Цзиньпин помахал пилотам с земли.

Одним из самых ярких моментов для многих китайцев стало появление на площади гонконгского полицейского Лау Чаккея, размахивающего китайским флагом в толпе. Лау считают героем в Китае. Во вторник его имя стало четвертым по популярности в поисковых запросах китайского сервиса Weibo, похожего на Twitter.

На параде в Пекине прошли грузовики с оружием, в том числе ракетой с ядерной боеголовкой, предназначенной для обхода оборонительных средств США. Парад продемонстрировал, что НОАК, крупнейшая в мире армия с двумя миллионами мужчин и женщин, также активно работает над созданием истребителей, первым авианосцем китайской постройки и атомными подводными лодками нового поколения.

Одним из наиболее пристально наблюдаемых иностранными военными атташе видов вооружения, представленного во вторник, был Dongfeng-17, межконтинентальная ракета с ядерным оружием. Она, по словам иностранных аналитиков, предназначена для маневрирования на высокой скорости, чтобы избежать действия средств противоракетной обороны потенциального противника.

Предполагается, что другая представленная ракета - Dongfeng-41 (DF-41) - имеет дальность до 15 000 километров, что сделает ее самой большой в мире. Эта твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) может нести до 10 боеголовок, чтобы поразить отдельные цели. Акцент Пекина на ракетах и другом оружии большой дальности отражает стремление руководства КНР сместить Соединенные Штаты как доминирующую силу региона и обеспечить претензии на Тайвань, Южно-Китайское море и другие спорные территории.

"У них (ракет DF-41) очень продвинутые возможности и дальность действия, чтобы достичь Соединенных Штатов из материкового Китая, - сказал Нодзому Йошитоми, профессор японского университета Нихон и генерал-майор в отставке Сухопутных сил самообороны Японии. - Кроме того, это был первый раз, когда они во время парада показали нам баллистические ракеты JL-2, запускаемые с подводной лодки. У них нет возможности добраться до Соединенных Штатов из вод вокруг Китая, но они демонстрируют способность Китая ко второму удару".

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), который издает самый авторитетный военно-аналитический ежегодник, в прошлом году НОАК заняла второе место в мире по военным расходам, оцениваемое в 250 миллиардов долларов. Соединенные Штаты в прошлом году потратили 650 миллиардов долларов, что более чем в 2,5 раза превышает уровень Китая. По данным СИПРИ, в Китае имеется около 280 ядерных боеголовок, по сравнению с 6450-ю в США и 6850 в России. Пекин заявляет, что хочет "минимального надежного ядерного сдерживания", но не будет первым, кто будет использовать атомное оружие в потенциальном конфликте.