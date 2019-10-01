Эксперты: Саммит Россия-Африка поможет вернуть интерес к сотрудничеству

"Россия никогда не имела колоний на африканском континенте. Россия никогда не ставила другие цели и задачи, кроме дружбы, помощи… Россия для нас - это гарант безопасности и надежный партнер. Россию ждут в Африке", - сказал бывший посол Бенина в Москве Габриэль Кочофа. Он также отметил, что Африке как можно скорее нужны российские инвесторы. По его словам, грядущий саммит Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, поможет Москве вернуть то влиятельное положение на континенте, которое у нее было в советские времена.
Помимо этого, экс-посол подчеркнул, что сегодня в Африке уже действуют новые игроки, такие как Китай, Индия и Турция. Однако, по мнению дипломата, у России есть преимущество: у нее "много друзей", которые говорят по-русски и "получили путевку в жизнь" благодаря тому, что учились в России.
На появление новых стран, активно сотрудничающих с африканским континентом, обратила внимание и Элизабет Сидирополус, исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений. "Россия действительно имеет хорошие отношения с некоторыми странами (Африки - прим. "РГ"), но это не занимает такую большую часть повседневной жизнь простых граждан. Китай - да, занимает, частично из-за инфраструктуры, из-за большого количества представителей китайского народа, живущих в разных частях континента. В ЮАР, например, есть целые китайские кварталы, в Анголе - то же самое", - рассказала Сидирополус "Российской газете".
Она подчеркнула, что Москве следует делать упор на осведомленность африканцев о России, потому что население Африки в основном молодое, и оно едва ли помнит Советский Союз и те связи, которые у него были с континентом. "В этом смысле грядущий саммит может помочь снова возродить к этому интерес", - резюмировала Сидирополус.