Эксперты: Саммит Россия-Африка поможет вернуть интерес к сотрудничеству

Грядущий саммит Россия-Африка поможет Москве снова наладить прочные связи с африканским континентом. Такой вывод сделали сегодня эксперты во время сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной проблемам африканских стран.

"Россия никогда не имела колоний на африканском континенте. Россия никогда не ставила другие цели и задачи, кроме дружбы, помощи… Россия для нас - это гарант безопасности и надежный партнер. Россию ждут в Африке", - сказал бывший посол Бенина в Москве Габриэль Кочофа. Он также отметил, что Африке как можно скорее нужны российские инвесторы. По его словам, грядущий саммит Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, поможет Москве вернуть то влиятельное положение на континенте, которое у нее было в советские времена.

Помимо этого, экс-посол подчеркнул, что сегодня в Африке уже действуют новые игроки, такие как Китай, Индия и Турция. Однако, по мнению дипломата, у России есть преимущество: у нее "много друзей", которые говорят по-русски и "получили путевку в жизнь" благодаря тому, что учились в России.

На появление новых стран, активно сотрудничающих с африканским континентом, обратила внимание и Элизабет Сидирополус, исполнительный директор Южноафриканского института международных отношений. "Россия действительно имеет хорошие отношения с некоторыми странами (Африки - прим. "РГ"), но это не занимает такую большую часть повседневной жизнь простых граждан. Китай - да, занимает, частично из-за инфраструктуры, из-за большого количества представителей китайского народа, живущих в разных частях континента. В ЮАР, например, есть целые китайские кварталы, в Анголе - то же самое", - рассказала Сидирополус "Российской газете".

Она подчеркнула, что Москве следует делать упор на осведомленность африканцев о России, потому что население Африки в основном молодое, и оно едва ли помнит Советский Союз и те связи, которые у него были с континентом. "В этом смысле грядущий саммит может помочь снова возродить к этому интерес", - резюмировала Сидирополус.