В российский прокат с 3 октября выходит документальный фильм Виктора Косаковского "Акварела".

Зрителю, пережившему на отечественном кинопространстве фильм Саиды Медведевой "Великая тайна воды", он же "Вода", поначалу трудно поверить, что у нас появилась картина столь же знаковая и поворотная для российского кинематографа на ту же тему. Однако имя Виктор Косаковский говорит само за себя, и фильм "Акварела" не просто продолжение работ этого режиссера, а веха. Объясним почему, но прежде скажем, что отборщиков Венецианского фестиваля, лондонского BFI и американского Sundance очень даже можно понять: заполучить в программу такую картину - за это можно и нужно бороться.

В аннотации к фильму даются два предупреждения. Первое - "Перевод не требуется" и второе - "Прокат будет осуществляться в формате 48 кадров в секунду, так как техническое обеспечение кинотеатров еще не готово к воспроизведению в формате 96 кадров в секунду".

Действительно так, этот фильм можно было снимать в принятом сейчас высоком качестве - формате 4К, а еще лучше - 8К. Можно было и технологии VR, виртуальной реальности. Но Косаковский выбрал новаторский и непривычный формат 96 кадров в секунду. Когда, представляя фильм в России, - а премьера в нашей стране состоялась в прошлом году сразу после Венецианского киносмотра в Санкт-Петербурге на фестивале "Послание к человеку" - Косаковский высказал сожаление, что зал кинотеатра не поддерживает этот формат 96 кадров в секунду, это поначалу казалось режиссерским кокетством. Но уже с первых кадров стало понятно, что именно мастер имеет в виду. Речь не о плохом качестве картины, - нет такого, и в простом кинотеатре она смотрится мощно - а о величии замысла. Потому что вода снята так, в такой технологии полного погружения, что не использовать при этом новейшие технологии было бы верхом неправильности.

Забегая вперед, уже после просмотра подумалось о том, что, если, как говорят, в будущем в домах будут стены-экраны, где можно создать любое настроение-изображение, можно было бы внести фильм Косаковского "Акварела" первым в свою собственную библиотеку. Вода в разных формах и видах будет окружать тогда со всех сторон.

В начале фильма режиссер Косаковский рассказывает историю о том, как на Байкале проходит традиционная русская забава: народ гоняет на машинах по тонкому льду, машины проваливаются, люди не все выживают, команда МЧС вынуждена доставать из-под воды и вынимать на поверхность то, что может. Звукоряд - народная балалайка в какой-то момент и очень к месту дополняет этот "кошмарный анекдот". После показа Косаковский сказал, что если бы он остался на Байкале и продолжил снимать на эту тему, - а поверьте, она достойна не одного фильма - то его бы прозвали русофобом. Поэтому режиссер бросает эти кадры и переносится в Гренландию.

Он ставил перед собой задачу снять фильм так, чтобы в каждом кадре была вода, и что каждый последующий кадр должен быть мотивирован предыдущим. Сегодня не знал, что будет снимать завтра, основывался на своих ощущениях, и в этом плане "Акварела" вела его за собой. Хорошо вела - он объездил мир. И не верится, что все, что в фильме, он снял сам, а не воспользовался сторонними кадрами.

Как снял? Не просто визионерским способом. По этой картине можно изучать психологию. Столько состояний передает вода. Она дышит, застывает, переживает. Успокаивает и порождает чувство опасности и тревоги. Укачивает до тошноты и выстраивает, как на торжественной инаугурации. Кроме гаммы состояний, гамма цветов - от металлики и золотого до черного, голубого, белого, зеленого. Косаковский стремился сделать так, чтобы разбудить воображение, раскачать фантазию, призвать зрителя в соавторы. А еще так, чтобы, увидев каждый кадр, любой человек ахнул. Вот кораблик под парусами, такой беззащитный в ледяных просторах. И тут же снежные горы-лавины, осыпающиеся с айсберга. Огромные белые ледяные "киты", качающиеся на волнах. Но что с корабликом? Он цел в этой стихии? Вот изумрудно-черный шторм, порой море как асфальт. И два человека, мужчина и женщина, на другом корабле. Они натягивают паруса таким же круговым движением, каким на Байкале спасатель взаимодействует со льдом.

Но тут уже не звучит балалайка. В этом месте вообще звуки практически не нужны. Как и слова. В фильме практически и нет слов. Поэтому он универсален и понятен везде. Отсюда и предупреждение о том, что не нужен перевод. В начале пьяное "Колян утонул", вот и все, пожалуй, что запоминается. Однако звуковой ряд картины заслуживает особого разговора. С одной стороны кажется, что ничего особо придумывать не надо - струи, водопады, течение рек, шум волн, подводный гул, как на "Титанике". Но нет. Косаковский внезапно и неожиданно включает в фильме музыку. Соединение бушующей стихии с тяжелым металлом - в этом что-то есть. В другом месте в воду вливается глубина виолончели и контрабаса. А после того как картина уже пережила свою кульминацию, режиссер, соединяя музыкальную классику и видеоряд, исполняет для зрителя симфонию воды. К счастью, музыкальные эксперименты в "Аквареле" редки. Будь их больше, они бы испортили картину. Но чувство меры режиссера дает о себе знать.

Когда пишешь о фильме Косаковского, хочется вспомнить фразу о том, что на воду можно смотреть бесконечно и шутить про то, что он создал свою "Форму воды" (тем более что фильм Гильермо дель Торо с таким названием победил в Венеции в 2017 году и получил "Оскара"). Но это на поверхности. А по сути у Косаковского в картине "Акварела" есть несколько кадров, которые без преувеличения и пафоса можно назвать гениальными. Это свинья с выводком поросят во время паводка, мокрая цапля на затопленном кладбище, ураган с дождем в Майами, который снят на дороге так, что стихии все время на дорогах светит зеленый свет. Еще ноги плывущей лошади, снятые под водой, пейзаж, когда снизу и сверху облака, туман и посредине водопад. И радуга во весь экран, которая логически могла бы быть финалом фильма, но она им не становится. Завораживает и погружение, когда Косаковский словно опускает зрителя под воду, под лед, и дает ему почувствовать, как его бы вытаскивали на поверхность - это сильная эмоция.

Реки, моря, океаны, источники, гейзеры, ручьи, фонтаны... Германия, Шотландия, Дания, Гренландия, Венесуэла, Америка, Португалия, Канада, Россия... География фильма "Акварела" широка, объемен его спектр. Режиссер говорил о том, что много раз мог погибнуть, снимая этот фильм, особенно сцены шторма, смерча и других природных стихий. Но, видимо, ему дано было выжить, чтобы зритель погибал и возрождался вместе с его картиной.

На первом показе "Акварелы" в России присутствовал дорогой сердцу режиссера человек - сын Косаковского, которому в год его пятнадцатилетия отец сказал: "Пожалуйста, пересеки океан. Ничего лучше нет". Виктор Косаковский свой океан уже пересек.