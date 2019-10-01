Финляндия может построить скоростную железную дорогу к РФ

В Финляндии может появиться железнодорожная высокоскоростная магистраль до российской границы. Результаты изучения данного вопроса власти страны огласят весной следующего года.

В настоящее время правительство готовит первый в истории страны 12-летний план развития национальной транспортной системы, передает РИА Новости.

Как отметила директор департамента сети финского минтранса Сабина Линдстрем, комитет министров по экономической политике одобрил решение о мерах по привлечению больших инвестиций в железнодорожный транспорт в стране. Также власти предложили постоянное увеличение уровня финансирования для управления базовой транспортной инфраструктурой, которое будет расти на 300 миллионов евро в год.