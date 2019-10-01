ФТС начала тестирование электронного tax free

Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала тестирование системы оформления электронных чеков tax freе. Оно проводится на базе таможен московского авиационного узла, сообщил "Российской газете" представитель ведомства.

Эксперимент стартовал 1 октября 2019 года. Таможенные органы приступили к тестированию своей части технологии оформления чеков tax free в электронном виде. В рамках "пилота" при обращении гражданина в таможенный орган для оформления tax free отметка проставляется как на бумажном чеке, так и на его электронном аналоге. При этом возмещение НДС будет осуществляться с использованием бумажных чеков вплоть до завершения тестирования программных средств, включая информационный обмен с Федеральной налоговой службой, пояснили в ФТС.

Когда систему запустят полностью, она будет работать по следующей схеме: турист приобретает в магазине товар, ему выдается чек tax free со специальным штрих-кодом. Информация о покупке и выданном чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов.

Улетая из России, турист при прохождении таможенного контроля предъявляет товар и чек tax free таможеннику. Тот сканирует штрих-код, проверяет корректность данных и, если информация совпадает, проставляет в электронном виде отметки о вывозе товара с территории ЕАЭС. Далее информация в электронном виде передается оператору tax free и в ФНС, пояснял ранее руководитель ФТС Владимир Булавин.

Запустить электронную систему tax free поручил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. По его словам, процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, должен стать максимально простым и удобным, без необходимости оформлять бумажные документы. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране, система tax free отлично себя зарекомендовала, товарооборот магазинов благодаря ее запуску увеличился на 25 процентов. Теперь ее возможности хотят расширить.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Первыми ее запустили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Затем подключились города, где проходил чемпионат мира по футболу.

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС. Система распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

Наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы. Представителем Поднебесной был каждый второй иностранец, обратившийся за возвратом налога в 2018 году. На втором месте - жители США, на третьем - израильтяне. Такие данные приводила Федеральная налоговая служба со ссылкой на информацию Минпромторга.