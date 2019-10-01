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01.10.2019 21:38
Рубрика: Экономика

ФТС начала тестирование электронного tax free

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала тестирование системы оформления электронных чеков tax freе. Оно проводится на базе таможен московского авиационного узла, сообщил "Российской газете" представитель ведомства.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Эксперимент стартовал 1 октября 2019 года. Таможенные органы приступили к тестированию своей части технологии оформления чеков tax free в электронном виде. В рамках "пилота" при обращении гражданина в таможенный орган для оформления tax free отметка проставляется как на бумажном чеке, так и на его электронном аналоге. При этом возмещение НДС будет осуществляться с использованием бумажных чеков вплоть до завершения тестирования программных средств, включая информационный обмен с Федеральной налоговой службой, пояснили в ФТС.

Когда систему запустят полностью, она будет работать по следующей схеме: турист приобретает в магазине товар, ему выдается чек tax free со специальным штрих-кодом. Информация о покупке и выданном чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Улетая из России, турист при прохождении таможенного контроля предъявляет товар и чек tax free таможеннику. Тот сканирует штрих-код, проверяет корректность данных и, если информация совпадает, проставляет в электронном виде отметки о вывозе товара с территории ЕАЭС. Далее информация в электронном виде передается оператору tax free и в ФНС, пояснял ранее руководитель ФТС Владимир Булавин.

Запустить электронную систему tax free поручил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. По его словам, процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, должен стать максимально простым и удобным, без необходимости оформлять бумажные документы. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в нашей стране, система tax free отлично себя зарекомендовала, товарооборот магазинов благодаря ее запуску увеличился на 25 процентов. Теперь ее возможности хотят расширить.

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Первыми ее запустили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Затем подключились города, где проходил чемпионат мира по футболу.

Фото: airport.by
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Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС. Система распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

Наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы. Представителем Поднебесной был каждый второй иностранец, обратившийся за возвратом налога в 2018 году. На втором месте - жители США, на третьем - израильтяне. Такие данные приводила Федеральная налоговая служба со ссылкой на информацию Минпромторга.

Экономика ВЭД Правительство ФТС
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