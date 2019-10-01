Футболист "Челси" устроил пьяный скандал в такси

Полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли угодил в скандал в воскресенье вечером.

По информации издания Mirror, инцидент с участием футболиста произошел в Ливерпуле. Находясь в нетрезвом состоянии, Баркли отказался убирать за собой в такси и не захотел платить за проезд, так как у него при себе не было наличных. Из-за конфликта с таксистом Росс рассыпал на заднем сидении чипсы.

Спустя полчаса на место приехали полицейские. Они пообщались с Баркли, а затем сопроводили его к банкомату. Инцидент был исчерпан, когда игрок согласился заплатить водителю.

За "Челси" Баркли выступает с 2018 года. С тех пор он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы, а также периодически получает вызов в национальную сборную.