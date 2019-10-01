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"Где мои сообщения?" Раскрыт секрет следующей версии WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
01.10.2019,  
16:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp тестируют новую возможность, которая появится в одном из ближайших обновлений мессенджера. Речь идет о самоуничтожающихся сообщениях, передает WABetaInfo.

Сообщения в чатах могут удаляться по таймеру, который можно установить на пять минут или на один час. Отмечается, что после удаления в чате не будет уведомления об этом - как будто бы сообщения просто не было.

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В бета-версии WhatsApp исчезающие сообщения были доступны лишь в групповых чатах, однако не исключено, что эта опция появится и в приватных беседах.

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