Глава военной разведки Колумбии фальсифицировал фото о ситуации в Венесуэле

Руководитель военной разведки Колумбии поплатился своей должностью за фальсификацию фото, якобы сделанных на территории Венесуэлы и обвиняющих режим Мадуро в сотрудничестве с наркоторговцами. Фейковые фото попали в отчет о ситуации в Венесуэле, предоставленный властями Колумбии в ООН, передает ТАСС со ссылкой на местное издание "Тьемпо".

Каракас на заседании ООН обвинялся в "поддержке колумбийских наркоторговцев с целью нападения на Колумбию".

После того, как вскрылось происхождение снимков, глава разведки генерал Освальдо Пенья был вызван на заседание правительства и отправлен в отставку.

Николас Мадуро потребовал от властей Колумбии извинений за озвученные на заседании в ООН обвинения в адрес его страны.