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01.10.2019 17:20
Рубрика: Спорт

"Формула" Квята

Российский гонщик рассказал, как научился справляться с ударами судьбы
Текст: Илья Соболев
В сегодняшней "Формуле-1", пожалуй, нет такого гонщика, на долю которого выпадало столько испытаний, сколько пришлось пережить за карьеру Даниилу Квяту. Низложение из "Ред Булл" в "Торо Россо" в 2017 году, постоянные проблемы с техникой и невезение, увольнение из команды и пропуск сезона "Формулы-1" - все это про Квята.

И тем не менее Даня снова в "Королевских гонках". В этом сезоне он уже провел несколько удачных гонок. Специалисты отмечают, что Даниил стал более спокойным и психологически устойчивым, хоть удача и продолжает периодически отворачиваться от него. Как, например, на домашнем ВТБ Гран-при России, где он был вынужден по не зависящим от себя причинам стартовать с последнего места.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кстати, в Сочи Квяту пришлось выложиться не только на трассе. Если на любом другом этапе на различные медиаактивности у Даниила уходит около полутора часов, то в Сочи он посвятил разным мероприятиям не менее трех часов. Нашел время гонщик и для того, чтобы пообщаться с корреспондентом "РГ".

Со стороны кажется, что этот сезон проходит для вас неоднозначно. А что скажете вы?

Даниил Квят: Не согласен, что сезон неоднозначный. В целом он проходит со знаком плюс. Мне нравится этот сезон: в большинстве гонок удается выжимать из себя и из болида максимум.

На заре карьеры могли ли вы предположить, что психологически придется так непросто? Вы уже пережили столько ударов судьбы…

Даниил Квят: Я бы не расценивал все это как удары судьбы. Это вызовы, борьба лучших гонщиков планеты. Поэтому естественно, что конкуренция здесь очень высокая, поэтому трудности не стали какой-то неожиданностью. Нужно быть к ним готовым.

Вы были готовы?

Даниил Квят: Конечно, всегда надеешься, что все сложится идеально и ты станешь чемпионом мира. Но так бывает очень редко. Поэтому, да, я предполагал, что проблемы возникнут.

Вот совсем недавно глава системы "Ред Булл" Гельмут Марко объявил, что на следующий сезон вы останетесь в "Торо Россо", а за место в старшей команде будут бороться другие. Как вы отреагировали на эту новость?

Даниил Квят: Обычно. Я делаю свою работу. Какую мне работу сказали выполнять, такую и буду. Если мне сказали делать ее в "Торо Россо", значит, буду делать ее там.

У вас недавно родилась дочь. Учитывая плотный график пилота "Формулы-1", удается ли находить время для семьи?

Даниил Квят: Немного. Но когда я приезжаю домой, остаюсь там на пять-шесть дней подряд и стараюсь продуктивно проводить это время с семьей. Все хорошо, все счастливы.

ВТБ Гран-при России стало для вас уже 79-м в "Формуле-1". Гонщик Даниил Квят сильно изменился?

Даниил Квят: Особо ничего не изменилось. Стало больше опыта. Ты пробуешь новые методики, что-то меняется, что-то остается прежним. Словами не описать.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Что такое опыт?

Даниил Квят: Опыт - это больше знаний. На самом деле все просто. Хоть "Формула-1" и кажется запутанной, но ничего сложного там нет. С точки зрения и таланта все осталось тем же. Может, чуть лучше адаптируешься к условиям. Когда трасса подсыхает, ты уже знаешь, что ожидать. Так бы я описал опыт. Хотя я, например, хорошо обгонял и в свои первые годы. Был период, когда что-то не получалось. Вообще всегда будет период, когда что-то будет получаться, что-то не будет. Тяжело сказать, что в чем-то я стал ощутимо лучше. Маленькие детали меняют общую картину.

Ключевой вопрос

Что должно еще произойти, чтобы вы назвали свою карьеру успешной?

Даниил Квят: Если честно, мне и сейчас не стыдно за свою карьеру. Некоторые гонщики мечтают попасть в "Формулу-1" всю жизнь. Поэтому я считаю себя счастливчиком. Следующий год станет для меня уже седьмым. Я успел побывать в топ-команде. Я всего лишь второй гонщик в истории "Формулы-1" из России, из такой большой страны. И у меня больше подиумов, чем у первого гонщика Виталия Петрова (смеется). Которого на самом деле я всегда уважал. В этом сезоне я добыл первый подиум для своей команды "Торо Россо" за 11 лет. Мне есть чем гордиться. Хочу, чтобы этот путь продолжался как можно дольше: у меня огромное желание достичь еще больших успехов.

Спорт Формула-1 Гран-при "Формулы-1" в Сочи Интервью с известными спортсменами
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