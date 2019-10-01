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Рубрика: В мире

Госдеп введет визовые ограничения в отношении официальных лиц Кубы

Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении ряда официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных медицинских программ. С таким заявлением в понедельник вечером выступила представитель Госдепа Морган Ортэгус.

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По ее словам, американское ведомство вводит санкции из-за того, что кубинские медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении". Американское ведомство также призвало правительства стран, в которых реализуются кубинские программы, "принять меры против эксплуатации врачей", - цитирует заявление ТАСС.

Напомним, в сентябре США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН. В Госдепе объяснили это решение деятельностью, "наносящей вред национальной безопасности США". А до этого президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы. В документе подчеркивается, что это решение "соответствует национальным интересам Соединенных Штатов".

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