Украина подписала "формулу Штайнмайера"

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече во вторник согласовали формулу Штайнмайера для ее имплементации в украинское законодательство. Об этом сообщил полпред России Борис Грызлов.

"Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", - заявил Грызлов, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам полпреда, контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения в Донбассе сил ополченцев и украинских войск в Петровском и Золотом. Оно должно начаться 7 октября.

"Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня", - добавил Грызлов.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, гарантировал, что местное население будет защищено, разведение войск не повлияет на безопасность в этих населенных пунктах.

Согласно "формуле Штайнмайера", до выборов в Донбассе закон об особом статусе Донецка и Луганска применяется на временной основе, а после выборов обретает окончательную юридическую силу.