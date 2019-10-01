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Рубрика: В мире

Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар . Фото: AP Photo/Manish Swarup Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар . Фото: AP Photo/Manish Swarup
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар . Фото: AP Photo/Manish Swarup

Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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"Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники - это абсолютно суверенное право", - отметил министр в беседе с журналистами во время визита в Вашингтон. Джайшанкар подчеркнул, что Индия против того, чтобы какая-то страна указывала ей, что и у кого покупать или не покупать. "Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать", - цитирует главу МИД ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Напомним, договор о поставке в Индию пяти комплектов С-400 был подписан осенью 2018 года. Сумма сделки - 5,43 миллиарда долларов. Этот факт вызвал недовольство Вашингтона, который пригрозил санкциями государствам, приобретающим у России оружие и военную технику.

Индия стала четвертым иностранным покупателем "Триумфов" после Беларуси, Китая и Турции. Возможность покупки С-400 обсуждают с Россией Саудовская Аравия, Марокко и Ирак. Всего в списке потенциальных покупателей более десятка государств.

Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
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