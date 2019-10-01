Первому негосударственному информационному агентству исполнилось 30 лет. Три десятка лет наши коллеги создают новости. Именно благодаря "Интерфаксу" на смену советскому стилю подачи информации в Россию пришли мировые стандарты оперативной новостной журналистики. Впервые в России появились и новые принципы подачи информации, и разделение на профильные редакции для разных отраслей. Трудно быть первыми, но еще труднее - удержать лидерство, когда конкуренты подхватывают и развивают твои идеи. "Интерфакс" справился и с этим: по сей день это крупнейшее негосударственное информационное агентство России, крупная IT-компания, на равных работающая с грандами мирового бизнеса. Это огромная команда неравнодушных и профессиональных людей. "Российская газета" поздравляет с этим юбилеем каждого из тех, благодаря кому "Интерфакс" во многом определяет вектор развития отечественного информационного рынка.