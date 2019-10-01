Исследование: Две трети россиян регулярно пользуются такси

На такси регулярно ездят две три жителей российских городов. При этом спрос на услуги этого вида транспорта постоянно растет, выяснили в ходе опроса аналитики Левада-центра. Более 33% респондентов заявили, что стали пользоваться такси чаще.

Около половины пользователей (48%) ездят на такси один или несколько раз в месяц, а хотя бы несколько раз в неделю и чаще (практически ежедневно) услугами такси пользуются четверть (25%) граждан.

Средняя продолжительность поездки на такси составляет 21 минуту, варьируясь от 23 минут в городах-миллионниках (не включая столицу) до 15 минут в малых городах. В Москве средняя продолжительность поездки составляет около 30 минут.

Такси (27%) устойчиво входит в тройку наиболее часто используемых видов транспорта, после общественного транспорта (70%) и личного автомобиля (34%), конкурируя с ними за пассажиров.

Так, треть опрошенных стали за последние 2 года пользоваться такси чаще, причем в основном пассажиры пересаживаются на такси с общественного транспорта: 51% тех, кто участил свои поездки на такси, сделал это за счет отказа от своих поездок на общественном транспорте.

Также такие пассажиры пересаживаются на такси с личного автомобиля (11%), а треть (33%) таких пользователей добавляют поездки на такси к другим видам транспорта, не снижая их использование.

Средняя стоимость обычной поездки на такси по данным респондентов составила 223 рубля.

Подавляющее большинство опрошенных (77%) чаще всего оплачивают такси наличными деньгами. Однако практика брать чек по итогам поездки не распространена: больше половины (54%) пассажиров вообще не знают о такой возможности, около трети (30%) пользователей знают об этом, но никогда не берут чеки.

Левада-центр дает важный срез данных о сером рынке такси в России, считает председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова. В стране до сих пор высокий процент пассажиров, которые оплачивают поездки наличными, а половина - даже не знает о своем праве получить чек за оказанную услугу. Казалось бы, банки говорят об обратном: по их информации, оплата картой в такси растет. Но скорее всего, это только часть картины. Выводы Левады закономерны: пока большие города осваивают безналичные платежи, в регионах по прежнему процветают нелегальный извоз. Оплата наличными и отсутствие контроля за чеками - самые благоприятные условия для возникновения серого рынка.

В исследовании приняли участие совершеннолетние пользователи услуг такси (частота использования от нескольких раз в год и чаще) в городах РФ от 10 тыс. жителей и выше. Всего было опрошено 1729 респондентов.