Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи

Советский, российский музыкант, певец, автор песен и знающий аналитик Юрий Лоза высказал ряд ценных мнений касательно актрис зарубежного кино. Поводом к чему стало вчерашнее 55-летие Моники Беллуччи.

Реплики артиста прозвучали в его Facebook, первая из которых - "недаром говорят, что всё дело в определениях".

Как отметил Юрий Эдуардович, он полностью согласен "с оценкой итальянки как одной из самых красивых актрис начала века", но недоумевает, почему так много восторгов по поводу ее игры.

"Что за часто встречающаяся характеристика - непревзойденная? В чем ее невозможно превзойти?" - въедливо требует конкретики музыкант. Указывая, что есть ничуть не менее красивые актрисы, "скажем, Шарлиз Терон или Шерон Стоун". И при этом они "в некоторых своих работах заставляют забыть о их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают". А вот что до ролей Моники, то за ней Юрий "этого пока не заметил".

Лоза признает, что смотрел не все фильмы с участием названной, но то, что он видел, "никак не выходило за рамки одного амплуа". "Она, как мне кажется, все свои роли сыграла одной краской, упирая больше на внешность, чем на актерство как таковое", - рецензирует актрису Юрий Эдуардович.

Предполагая, что "ей и фильмы подбирали такие, где нужно было играть саму себя - томную и сексапильную".

"Дай Бог ей здоровья и многих лет счастливой жизни", - заключил далее Юрий дружелюбно.

"Опять абсолютно точно и бескомпромиссно", - поддакнули некоторые подписчики.

Моника Анна Мария Беллуччи известна по фильмам "007: Спектр", "Пристрели их", "Братья Гримм", "Доберман", второй и третьей "Матрице", "Братство волка", сериалам "Моцарт в джунглях" и "Твин Пикс".

Ранее сообщалось, что Лоза обнародовал свое "эротическое" фото.