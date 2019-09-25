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Юрий Лоза поделился "эротичным" фото с пляжа

Новости
    25.09.2019, 12:56
Текст:   Олег Усков

65-летний Юрий Лоза - это не только эксперт во всех существующих областях, автор множества отличных песен (никакой иронии!) и просто мастер слова, но и секс-символ - почему нет?

В знак чего - свежий эротический (можно и так сказать) снимок, размещенный артистом в его Facebook. Под девизом "не могу молчать".

"Вспоминая недавно закрывшийся купальный сезон, по традиции хочу поделиться смелым фото. Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии", - прокомментировал Юрий.

Фото: Arthur Mola/ Invision/ AP
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Добавляя: он понимает, что "кому-то и оно покажется чересчур откровенным" - "но скрывать его выше моих сил".

"Наслаждайтесь", - призвал общественность музыкант, славный твердыми гражданскими, моральными и общекультурными позициями.

"Все неплохо,но явно не хватает для полной картины любимой рядом!" - посетовали подписчики.

"Любимая снимала, как же она могла оказаться в кадре?" - резонно ответствовал Юрий. На дальнейшую реплику - мол, "опять фотошоп!" - предложив указать "в каком месте".

Словом, опять всех корректно приструнил.

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