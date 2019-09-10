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Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает

Новости
    10.09.2019, 18:28
Текст:   Олег Усков

Юрий Лоза - советский, российский музыкант и автор не только пресловутого "Плота", но и десятков отличных песен. Кроме того, в последние годы Юрий Эдуардович - признанный и востребованный аналитик и эксперт по большинству существующих тем и вопросов, не обязательно - в сфере культуры.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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И именно последнее обстоятельство, как оказалось, имеет обширную темную сторону - из-за хлестких и честных отзывов Лозы по той или иной проблематике сложилось так, что многие коллеги начали певца сторониться.

При этом Юрий подчеркивает: то, что СМИ далее называет "заявлениями" - это не заявления, а "просто выдранные из контекста фразы", - проясняет музыкант в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Лозы, от его монологов недобросовестные редакторы, как правило, оставляют лишь жалкие огрызки.

"Со мной половина эстрады не разговаривает", - также признался музыкант. И все потому, что он просто высказывает свое мнение.

При этом, как говорит Юрий, он неоднократно "всем в глаза говорил": "Хотите меня критиковать - пожалуйста. Если есть что сказать по поводу моих произведений - на здоровье, говорите все, что вздумается". Особенно если критика конструктивна.

"Но молчат все, проще не замечать...", - резюмирует музыкант.

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