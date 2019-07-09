Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2"

Юрий Лоза, музыкант и эксперт по самым разным вопросам, высказался по поводу скандала, вызванного неадекватным поведением в прямом эфире телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.

По мнению Юрия Эдуардовича, слова журналиста, выдавшего нецензурную и полную самых вульгарных оскорблений тираду в адрес президента РФ Владимира Путина, имеют куда меньшее значение, чем реакция на них грузинских властей.

Само выступление Габунии Лоза охарактеризовал как "плебейское" и дал ему ещё одно - более жёсткое - определение.

"Дома на кухне каждый может говорить всё, что ему вздумается, но делать это в телевизионном эфире категорически недопустимо. В любой цивилизованной стране за подобную выходку канал был бы немедленно закрыт, а на ведущего было бы заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни - только тогда власти при соответствующих извинениях сохранили бы лицо. В данном же случае грузинский президент лишь сказала, что, типа, осуждает ненормативную лексику", - написал культовый советский артист на своей странице в Facebook.

Он добавил, что антироссийские настроения в Грузии, к сожалению, "никто гасить не собирается".

"А без жёстких мер всё будет идти по сценарию, который уже опробован в ряде бывших советских республик - нацики будут наглеть, силовики не станут с ними связываться, а власти продолжат искать поддержки на западе", - подчеркнул Лоза.

На вопрос о том, что со всем этим делать, Лоза отвечает следующее: "Развести руками, перестать туда ездить и прекратить с ними общаться", отмечая, что грузинская диаспора в России к этому, конечно, не имеет отношения.

Напомним, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, возмущённый хамской выходкой Габунии, заявил, что ансамбль больше никогда не посетит эту бывшую советскую республику.

Ранее Лоза дал свой комментарий в отношении антироссийской позиции Нино Катамадзе.