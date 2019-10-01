Кабмин представил замечания к законопроекту о запрете "клеток" в судах

Правительство дало в целом положительный отзыв на резонансный законопроект о запрете оградительных конструкций в судах. Однако при этом представило ряд ключевых замечаний, в соответствии с которым считает необходимым скорректировать инициативу. С ходу принимать законопроект депутаты Госдумы точно не будут - предстоят серьезные консультации с правоохранительными органами и минфином, рассказал "РГ" глава профильного комитета Павел Крашенинников.

Полностью запретить использование в суде защитных кабинок и "клеток" для содержания обвиняемых (подозреваемых или подсудимых) в ноябре 2018 года предложила группа сенаторов и депутатов. Инициаторы заявили, что это позволит соблюсти принцип презумпции невиновности. Кабмин в своем заключении на документ сделал вывод, что полностью отказываться от оградительных конструкций нельзя - могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности лиц, находящихся в залах судебных заседаний. Правительство предлагает наделить суд полномочиями решать, кого помещать в защитную кабинку, а кого нет. Уточняется, что суд будет принимать такие решения по мотивированному ходатайству сторон - "при наличии оснований полагать, что существует угроза" со стороны обвиняемого. Речь об угрозе личной безопасности участников судебного разбирательства (в том числе самого подсудимого), о риске нарушения порядка или попытки совершения побега.

При этом нахождение в защитной кабине должно обеспечивать соблюдение надлежащих условий для участия гражданина в судебном заседании, а также не мешать его конфиденциальному общению с защитником (последнему обеспечат допуск в кабину).

В правительстве кроме того предложили установить переходный период сроком не менее трех лет. Приводятся расчеты МВД России о том, что вследствие принятия законопроекта в изначальном варианте потребуется увеличение штатной численности полиции на 30,5 тыс. человек, на их содержание понадобится 21,5 млрд рублей в год. На фоне дефицита личного состава органов внутренних дел это представляется кабмину затруднительным.

Правительство предлагает наделить суд полномочиями решать, кого помещать в защитную кабинку, а кого нет

В Госдуме уже предварительно рассмотрели данный законопроект в мае этого года, и замечания рабочей группы под руководством Павла Крашенинникова оказались созвучны с правительственными. "Сама тема важная, нужная, - заявил "РГ" Крашенинников. - Отзыв правительства получен. Но с ходу - на ура - закон приниматься точно не будет. Мы должны получить ответы на наши вопросы, ведь нельзя допустить, чтобы нововведения привели к негативным последствиям". По его словам, депутаты проведут консультации с правоохранительными органами и минфином - нужно четко понять, какое понадобится финансирование для реализации законопроекта с учетом замечаний правительства и сколько нужно будет дополнительных сотрудников. Крашенинников отметил, что "не все правоохранители поддерживают данный законопроект", и надо выслушать их мнения. Он не исключил введение серьезного переходного периода - это может быть и год, и пять лет. "Нам должны пояснить, что в течение предлагаемого срока может измениться, как за это время может быть обеспечена безопасность не только конкретного процесса, но и судебной деятельности в целом, - пояснил Крашенинников. - Ведь в одном здании суда могут рассматриваться не только уголовные дела, но и гражданские, административные".

Глава комитета поддержал предложение о том, что суд должен принимать решение о помещении гражданина в кабинку. При этом он пояснил, что это должно делаться "не просто так", а на основании тех данных, которые предоставят правоохранители.

Использование каких именно оградительных конструкций предполагается допустить в судах? Нужно ли полностью убрать "клетки", оставив только стеклянные защитные кабины? "Это правильный вопрос, и он будет обсуждаться, мы будем рассматривать его на стадии первого и второго чтений", - пояснил Павел Крашенинников.