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01.10.2019 14:28
Рубрика: Общество

Кабмин утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов

Текст: Елена Яковлева

Правительство России утвердило требования к защите религиозных организаций от терактов. Теперь они должны привлекать к охране храмовых зданий сотрудников частных охранных предприятий.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархат, митрополит Волоколамский Иларион считает, что для охранников главное профессионализм, а не вероисповедание.

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- Прежде всего, имеет значение профессионализм этих людей, - цитирует его слова Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. - Это должны быть профессионалы, которые способны быстро отреагировать на чрезвычайное происшествие.

По его словам, требования к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций согласовывались и с государственными инстанциями, и с представителями религиозных общин. Они были одобрены традиционными религиозными конфессиями России в своих основных положениях.

Наиболее строгие правила, отметил он, применяются к объектам первой категории - это храмы, мечети или другие культовые сооружения, где на богослужение могут собраться более тысячи человек.

Архипастырь подчеркнул важность нововведенных правил и выразил надежду, что у религиозных конфессий хватит средств, чтобы соответствовать новым требованиям.

Общество Религия
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