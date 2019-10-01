Как изменится налогообложение богатых россиян

Минфин намерен ужесточить правила уплаты налогов для богатых россиян. Делается это, чтобы вернуть удачливых российских бизнесменов и их доходы на родину.

Что хочет изменить минфин? Сейчас, чтобы не платить налоги в России, надо находиться в стране менее 183 дней в году. Минфин предлагает ограничить время, которое "делает" человека налоговым нерезидентом, до 90 дней. Таким образом, уже 91 день пребывания в России придает статус налогового резидента с необходимостью уплаты налогов.

Вторая новация - налоговым резидентам и нерезидентам минфин намерен установить одинаковую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 13 процентов. Сейчас люди со статусом налогового нерезидента (это могут быть как иностранцы, так и граждане РФ, живущие здесь меньше 183 дней в год), платят НДФЛ по ставке 30 процентов.

Эти предложения содержатся в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который минфин внес в Госдуму. О планах ужесточить условия нерезидентства говорил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Цель изменений, по его словам, была такой: "Чтобы проще было работать и чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались".

Если гражданин долго живет за рубежом, но в России у него дом, семья и бизнес, то платить налоги он должен здесь, считают в Минфине

Для определения резидентства планируется ввести и критерий "центра жизненных интересов". Условно он означает, что если гражданин надолго уезжает за границу, но у него здесь остаются активы, недвижимость или семья, то и платить налоги он должен в России.

Таким образом, власти планируют пойти по пути иностранных юрисдикций. Критерий "центра жизненных интересов" давно работает во Франции и Великобритании, говорит юрист Forward Legal Федор Закабуня. По его мнению, одна из основных целей таких поправок - способствовать увеличению доходов бюджета за счет роста налоговой нагрузки на состоятельных граждан и вернуть выведенные капиталы в Россию для их налогообложения.

Что касается предложения уравнять ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов, то такой ход должен облегчить администрирование налога. Теоретически он может привлечь зарубежных инвесторов. Платить НДФЛ в 13 процентов может оказаться для них выгоднее, чем в других развивающихся странах. Но сможет ли Россия конкурировать с другими юрисдикциями в этом ключе, можно будет оценить только в перспективе, полагает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, ожидать массового возвращения налогоплательщиков-нерезидентов в российскую юрисдикцию не следует. "Нужно учитывать первопричины, заставившие налогоплательщиков сменить юрисдикцию. Ужесточение требований к налоговому резидентству вряд ли послужит стимулом для возвращения домой", - полагает он.

Но определенную роль может сыграть выравнивание НДФЛ, признает аналитик. Налоговые режимы в странах Евросоюза более жесткие, чем в России, но российские налогоплательщики рассматривают это как необходимую плату за возможность ведения бизнеса и доступа к правовой системе, предоставляющей необходимую защиту интересов собственника, говорит Пискунов. Если разрыв в ставках будет столь существенным (13 процентов вместо 30 процентов), то, возможно, кто-то и передумает, допускает аналитик.

Помимо новаций для возвращения капитала, минфин предложил освободить индивидуальных предпринимателей, установивших онлайн-кассы, от подачи налоговых деклараций. Это действительно позитивное изменение, снижающее затраты предпринимателя на администрацию и документооборот, указывает партнер юридической компании "НАФКО" Павел Иккерт.

Еще одно предложение минфина - послабления для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Сейчас если они превышают ограничения "упрощенки" (уровень дохода 150 миллионов рублей в год и/или численность сотрудников в 100 человек), то к 6 процентам налога от доходов вынуждены доплачивать НДС за тот квартал, когда они вышли за ограничения. Такие резкие всплески налоговой нагрузки приводят к дроблению бизнеса. Минфин предлагает платить НДС не ретроспективно, а начислять его либо с нового квартала, либо с нового года.

Однако изменения не сократят налоговое бремя для малого бизнеса, а лишь позволят отсрочить платеж, констатирует Федор Закабуня. Также они вряд ли уменьшат количество споров по дроблению бизнеса, поскольку основная цель дробления - именно сохранить право на применение УСН, а не воспользоваться предложенным льготным периодом, подчеркивает он.

По мнению Дениса Зайцева, предложенные минфином изменения для бизнеса в целом все же можно назвать положительными - государство старается создать более комфортные условия перехода из одного режима налогообложения в другой. "Но с декларациями все не так однозначно. При использовании кассы действительно нет смысла дублировать информацию в декларации. В то же время оплата может приходить на расчетный счет и не отражаться в кассе - тогда эти доходы должны быть отражены в декларации", - говорит Зайцев.

Как у них

В налоговом законодательстве Бразилии прописано, что если иностранец находится на территории страны более 183 дней в течение 12 месяцев, то его считают резидентом и он обязан подавать декларацию о доходах. Причем неважно, находился ли иностранец в стране безвыездно - счет дней идет вне зависимости от количества въездов и выездов. Для тех иностранцев, кто пробыл на бразильской территории указанный срок, налог варьируется таким образом: доход до 17 тысяч рублей по местному курсу в месяц не облагается налогом; от 17 до 44 тыс. - 7,5%; до 59 тыс. - 15%; до 73 тыс. - 22,5%, и все, что выше этой суммы - 27,5%. С 2019 года в Китае начали действовать новые правила налогообложения для физических лиц, в том числе для иностранцев. Ранее налоговым резидентом признавали тех, кто не имел жилища в КНР и находился в стране минимум год, а также лиц, имеющих постоянное место проживания на территории республики. Теперь же срок пребывания установлен в 183 дня, а с иностранцев резидентов взимается налог как с доходов, полученных внутри Китая, так и за границей. Нерезиденты помимо того, что в отношении них не действует правило по срокам пребывания, должны платить процент только с дохода, полученного в Китае. Процентная ставка будет варьироваться от 3%, если годовая прибыль не превысила 327 тысяч рублей, и до 45% - при доходах выше 8,7 миллиона рублей.

В Португалии иностранцы, задекларировавшие годовой доход в сумме примерно до 500 тысяч рублей, должны заплатить португальской казне налог в размере 14,5%. Те же, чей заработок находился в диапазоне от 1,4 до 1,8 миллиона рублей, заплатят уже 35%. Самый большой налог, в размере 48%, выплатят те, чьи доходы превысят 5,7 миллиона рублей.

Подготовил Алексей Чуриков