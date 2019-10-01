Как лжеюридические бюро обманывают клиентов

После сложного лечения Мария чувствовала себя плохо. По ее мнению, из-за неверных действий врачей. Знакомые посоветовали судиться с больницей. Здоровье не позволяло работать уже полгода, поэтому Мария стала искать бесплатную юрконсультацию.

В интернете наткнулась на компанию "Основа", оставила заявку, вскоре перезвонили.

- Мне сказали: "Вы обратились по адресу, у нас есть юрист с медобразованием!" Пригласили прийти, - рассказывает женщина. - Со мной общалась Александра Игольникова, представившаяся руководителем бюро. Она назвала немалую сумму, которую я стопроцентно получу от больницы, и уговорила оформить договор.

Свои услуги ООО "ЮК Основа" оценило в 93 300 рублей.

- Какое-то время на мои звонки не отвечали. Потом Игольникова позвала меня на встречу с юристом Еленой Шмидт. Та сказала: тех денег, которые мне пообещали, взыскать не получится, но хоть что-то да "поимеем". Юрист редко отвечала на звонки, а потом сказала: "Основа" офис покинула, руководство не выходит на связь даже с сотрудниками, - вспоминает Мария.

Адвокат помог женщине расторгнуть договор с фирмой и подать иск в суд. Тот постановил взыскать с "Основы" сумму по договору, моральную компенсацию, штраф и расходы на услуги представителя. Но денег Мария так и не получила.

- С исполнительным листом я пошла к судебным приставам, - продолжает потерпевшая. - Там объяснили: если фирму не найдут, взыскивать деньги будет не с кого. Тогда я обратилась в полицию: "Гражданско-правовые отношения, идите в суд". Так я уже его выиграла!..

В интернете Мария нашла огромное количество негативных отзывов о фирме, узнала, что сотрудники "Основы" еще недавно оказывали услуги через "Компани Пром". Последняя тоже закрылась. А после того как и "Основа" испарилась, появилась "Юстерра". В фирмах - те же люди, но "Юстерра" - другое юрлицо, а значит, отвечать за "Основу" не будет.

У офиса "Юстерры" Мария встретилась с Вячеславом Гасилиным, заплатившим за услуги еще "Компани Пром". Он, как и многие клиенты одних и тех же людей, поочередно работавших под разными вывесками, пытался вытребовать деньги уже от руководства "Юстерры". Так же писал заявления в полицию и так же безрезультатно - отказывали.

- Это стандартная практика: полиция говорит, что дело не уголовное, и отправляет в суд. Гражданский суд защитит права человека, но у фирмы нулевой счет, поэтому человек денег не увидит. Уголовное производство, конечно, тут в помощь: испугавшись реального срока, мошенники, возможно, решат отдать деньги, - говорит правозащитник Екатерина Нечаева.

Мы пытались поговорить с Игольниковой и Артемом Елисеевым, которого также называли одним из руководителей фирм, но не нашли их, как и те бывшие сотрудники, которые считают себя обманутыми.

- В "Основе" руководство уговаривало людей оформить договоры даже на безнадежные дела. Каждый договор - не менее чем на 40 тысяч рублей, - рассказывает бывший сотрудник фирм юрист Елена Шмидт. - Удастся ли выполнить обещания, руководство не беспокоило, это была наша задача. Но так работать в принципе невозможно, как невозможно работать, когда тебе не платят. Поэтому я ушла из "Основы". А вскоре мне позвонил Елисеев и пригласил продолжить работу уже в "Юстерре". Пообещал исправно платить зарплату и рассчитаться с прошлыми долгами - от "Основы". Но этого не произошло. В общей сложности они задолжали мне около 100 тысяч рублей.

- В таких случаях нужно добиваться возбуждения уголовного дела против конкретных лиц, а не предприятий. Тот факт, что мошенники меняют несколько фирм, говорит о том, что с точки зрения Гражданского кодекса к ним не придерешься. Да, можно доказать, что все фирмы принадлежат одному владельцу, но в рамках гражданского законодательства заставить фирму отвечать можно только ее уставным капиталом, - говорит Нечаева. - Если уголовное дело возбудить в отношении гражданина и суд признает его причастным к деятельности всех фирм, от имени которых заключались договоры, то можно будет предъявить гражданский иск к виновному лицу о возмещении материального ущерба. Тогда будет возложен арест на его имущество и личные счета.

Добиться наказания владельца мошеннического бизнеса крайне сложно: фирму он, как правило, регистрирует на подставное лицо, во главе ставит фальшивого директора и тем защищает и себя самого, и свое преступное имущество. Чтобы доказать, кто на самом деле заправляет бизнесом, может потребоваться несколько лет. Но до конца идут лишь самые принципиальные потерпевшие. А таких - один на тысячу. Этим и пользуются мошенники и становятся все наглее.

- Лжеюридические фирмы стали выдавать себя за государственные организации, - рассказывает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. - Когда потребитель вводит в поисковике слово "Роспотребнадзор", в результатах появляются не сайты службы, а ссылки на недобросовестные юридические компании. Часто эти сайты внешне похожи на оригинальные, и ни о чем не подозревающего человека проводят по той же схеме: бесплатная консультация становится платной, затем обещание 100-процентного выигрыша в суде, предоплата услуг и - имитация работы.

3,2 миллиона рублей не могут взыскать с "Основы" и "Юстерры" по решениям судов. Источник: веб-сервис для проверки контрагентов "Контур.Фокус"

Вывод из истории Марии прост: прежде чем обратиться в юрфирму, надо узнать, есть ли альтернатива. В некоторых случаях платный юрист вообще не нужен: есть службы, финансирующиеся из бюджета; есть категории граждан, для которых юридические услуги бесплатны. Если альтернативы точно нет, то - да, придется искать юриста за плату. Вот только платить вперед, как будто услуги уже оказали, не надо.

Тем временем

Дело все-таки возбудили

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, сотрудники ведомства выявили, что с апреля по декабрь 2018 года "ЮК Основа" заключала договоры на оказание юридических услуг. До начала выполнения работ с клиентов брали деньги в полном объеме, но услуги, предусмотренные договорами, не оказывали. Сумма причиненного ущерба только четырем потерпевшим составила свыше 381 тысячи рублей. Прокуроры передали материалы в полицию с требованием дать правовую оценку таким действиям, полиция наконец-то возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Конкретно

Куда надо обращаться

Мы пообщались с 12 клиентами "Компани Пром", "Основы" и "Юстерры", составили список проблем, с которыми они обратились к лжеюристам, и попытались найти бесплатную или более надежную альтернативу для получения консультаций, составления претензий, заявлений и исков. Вот что получилось.

В чем, где и кто помогал бесплатно:

- обман в автосалоне с комплектацией машины; претензия к банку; ненадлежащее качество товара из интернет-магазина - консультационные пункты центров гигиены и эпидемиологии регионов (подразделения Роспотребнадзора России), муниципальные центры защиты потребителей;

- неквалифицированная бесплатная медпомощь - медицинская страховая компания, в которой застрахован пациент;

- взыскание алиментов на ребенка; алименты на содержание сына после 18 лет - уполномоченные по правам ребенка в регионах;

- иск о возмещении вреда, причиненного в результате преступления, - уполномоченные по правам человека в регионах.

Более надежный вариант:

- наследственный спор; спорное межевание; долг по аренде квартиры - профильные юристы и адвокаты по рекомендации.

Кроме того, в регионах есть государственные юрбюро, оказывающие бесплатную помощь многим слабо защищенным социальным группам. Бюро консультируют по любому гражданско-правовому вопросу, кроме административных, арбитражных и уголовных дел. Некоторым категориям граждан, установленным федеральном законом "О бесплатной юридической помощи" (ст. 20), бюро не только помогает составить правовые документы, но и обеспечивает бесплатное представление интересов в суде.

Госюрбюро в регионах РФ - https://minjust.ru/ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch-5

Через указанную ссылку вы также можете выйти на страницы и сайты с информацией о наличии в регионе негосударственных центров бесплатной юрпомощи и юрклиник при вузах.

Информацию об адвокатах, участвующих в государственной системе бесплатной юрпомощи, смотрите на сайтах департаментов по обеспечению деятельности мировых судей и адвокатских палат регионов.

В аппаратах уполномоченных по правам человека и по правам ребенка бесплатно помогут составить документы и обратиться за защитой прав в суд или надзорные ведомства.