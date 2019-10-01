Калифорния разрешила спортсменам из колледжей зарабатывать деньги

Штат Калифорния первым в США открыл для спортсменов колледжей и университетов возможность нанимать агентов и зарабатывать деньги на различных компаниях, например, производителях безалкогольных напитков, автосалонах и других спонсорах, как это делают профессионалы из НБА (Национальной баскетбольной ассоциации). Это произошло, несмотря на мощное сопротивление NCAA (НССА), Национальной студенческой спортивной ассоциации, в которую входит 1281 организация, проводящая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады.

Первый в стране закон подобного рода, подписанный губернатором-демократом Гэвином Ньюсом, вступит в силу только в 2023 году. Однако он, уверяют спортивные чиновники и некоторые комментаторы, может разрушить любительский спорт в США и вызвать многочисленные судебные иски, сообщает The Associated Press.

Ньюсом и его сторонники называют новый закон попыткой повысить справедливость в распределении доходов колледжей и позволить их администрации делиться с игроками "тем богатством, которое они приносят своим учебным заведениям". Сторонники принятия нового акта долгое время жаловались на то, что университеты обогащаются за счет спортсменов, часто чернокожих, и изо всех сил пытаются обойти их в финансовом плане.

"Другие студенты колледжа с талантами, будь то литература, музыка или технологические инновации, могут монетизировать свое мастерство и трудолюбие, - сказал губернатор. - Спортсменам, студентам колледжей, однако, запрещено получать компенсацию, в то время как их соответствующие учебные заведения зарабатывают миллионы, часто с большим риском для здоровья спортсменов и их профессиональной карьеры". Ньюсом полагает, что другие штаты примут аналогичное законодательство.

НССА призвала местных законодателей наложить вето на законопроект, утверждая, что он разрушит различие между любителями и профессионалами и даст Калифорнии несправедливое преимущество при наборе персонала. В заявлении НССА утверждается, что любые изменения должны быть сделаны на национальном уровне и только через эту ассоциацию, а не через "лоскутное одеяло из государственных законов".

Закон Калифорнии, самого густонаселенного штата страны, распространяется на студентов, обучающихся как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Хотя эта мера охватывает все виды спорта, самые большие деньги, уверяют эксперты, вращаются в студенческом американском футболе и баскетболе. Спортсмены-студенты не будут получать зарплату. Но по закону они не могут быть лишены стипендии или исключены из команды, если они подпишут соглашения со спонсорами без уведомления администрации заведений. Существуют другие ограничения: спортсмены не могут заключать сделки, противоречащие существующим контрактам их школ с другими фирмами.

Закон представляет собой еще один пример того, как Калифорния выходит вперед перед другими штатами, когда речь заходит о социальных и политических изменениях. Движение, позволяющее студентам-спортсменам получать прибыль от своего труда на корте или игровом поле, бурлило в течение многих лет и позиционировалось местными политиками как вопрос экономической справедливости и гражданских прав. "Большинство этих спортсменов, не секрет, являются афроамериканцами, - сказал сенатор Стивен Брэдфорд, соавтор законопроекта. - Это вопрос справедливости, и этот вопрос давно назрел".

Ньюсом разместил в Twitter видео, показывающее, как он подписывал закон вместе с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом, одним из многих профессиональных спортсменов, которые одобрили его. Джеймс, чей 14-летний сын обучается баскетболу в школе в Лос-Анджелесе, и которому исполнится 18 лет, когда закон вступит в силу, ликовал после его подписания в Instagram. "Он изменит жизнь многочисленных спортсменов, которые этого заслуживают!", - написал Леброн Джеймс, который начинал как самая яркая звезда в истории студенческого баскетбола в США

Трехкратный чемпион НБА Дреймонд Грин пошел дальше. "НССА - это диктатура, - сказал бывший выпускник университета штата Мичиган. - Я устал видеть, как людей обдирают, и я устал видеть, как грабят этих спортсменов из колледжей".

До того, как губернатор подписал закон, НССА угрожала запретить калифорнийским университетам участвовать в соревнованиях, проводимых под ее эгидой. Речь шла об известных в США командах университета Южной Калифорнии, Калифорнийского университета в Стэнфорде и университет Калифорнии в Беркли. Если бы это произошло, калифорнийские школы дали понять, что могут сформировать новый руководящий орган и привлечь в его ряды единомышленников из различных колледжей, что стало бы угрозой доминированию НССА. Но губернатор, бывший член бейсбольной команды колледжа, выразил сомнение, что ассоциация отчислит из своих рядов калифорнийские колледжи и университеты. По его мнению, 40 миллионов жителей штата и статус пятой по величине экономики в мире делают Калифорнию слишком мощной, чтобы потерять ее. "НССА не может себе этого позволить", - сказал губернатор.

НССА запрещает игрокам учебных заведений нанимать агентов. Она также упорно отказывалась платить им вознаграждения в большинстве случаев. Хотя есть и исключения. Так, студенты-теннисисты могут получать до 10 тысяч долларов призовых в год, а олимпийцы могут получать выигрыши от своих соревнований. Кроме того, многие школы выплачивают игрокам ежегодные стипендии от 2000 до 4000 долларов.