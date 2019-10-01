Закон Калужской области от 30 сентября 2019 года № 502-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием 19 сентября 2019 года
Настоящий Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи".
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год - 9303 рубля.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов
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