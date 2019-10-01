Закон Калужской области от 30 сентября 2019 года № 502-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием 19 сентября 2019 года

Настоящий Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2020 год - 9303 рубля.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов

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